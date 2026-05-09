Muere un perro tras ingerir bolas de carne con veneno en un parque de Vitoria

El perro supuestamente ingirió alguna bola de carne que había entre la hierba

Investigan a un hombre en Torrevieja, Alicante, tras hallar a su perro con un collar de castigo con púas incrustado en el cuello

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VitoriaLa Policía Local está investigando la muerte de un perro tras ingerir bolas de carne que tenían veneno mortal en su interior. Los hechos han ocurrido en un parque del barrio de Aranbizkarra, en Vitoria. Según informa 'El Correo', la comisaría de Aguirrelanda pide "precaución" a los dueños de las mascotas que frecuenten esta zona.

Alrededor de las 09:00 horas de la mañana del jueves, el dueño de un bichón maltés paseaba por la zona verde de Aranbizkarra, como hacía siempre. En un momento dado, el perro supuestamente ingirió alguna bola de carne que había entre la hierba.

El perro murió en 10 minutos tras ingerir el veneno

El can empezó a tambalearse y falleció poco después. "Murió en apenas 10 minutos", han resaltado desde la Guardia Urbana. La autopsia que se le ha practicado al animal ha revelado que murió envenenado. Al ser un bichón maltés, un perro de tamaño pequeño, la dosis que ingirió fue mucho más nociva que si la hubiese tomado un animal de mayor tamaño.

"Todo indica que alguien puso esas bolas a modo de señuelo", han señalado los agentes. El Ayuntamiento de Vitoria ha sido informado de los hechos que han conmocionado a la localidad.