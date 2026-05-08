Carlos Plá Valencia, 08 MAY 2026 - 12:43h.

El animal fue encontrado vagando por la vía pública con graves lesiones en el cuello por lo que tuvo que ser trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención urgente

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La Guardia Civil investiga a un hombre de 78 años acusado de un delito de maltrato animal después de que su perro fuera hallado con heridas de gravedad en el cuello.

La investigación se inició el pasado 13 de abril después de la denuncia de los trabajadores de un albergue municipal de Torrevieja (Alicante), que alertaron sobre el mal estado de un perro que había sido encontrado vagando por la vía pública. El animal presentaba lesiones y tuvo que ser trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención urgente.

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El perro llevaba puesto un collar de castigo con púas y al retirárselo los profesionales comprobaron que le había provocado heridas en el cuello, llegando incluso a incrustarse en la piel debido a un prolongado tiempo de uso. Este tipo de dispositivos están prohibidos por la normativa vigente en materia de bienestar animal.

Maltrato animal

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Guardamar del Segura, a raíz de estos hechos y tras el correspondiente informe veterinario, iniciaron las gestiones de localización del propietario, quien fue identificado e investigado por un delito de maltrato animal.

De las diligencias practicadas se ha dado cuenta a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja.

La Guardia Civil recuerda la importancia de garantizar el cuidado adecuado de las mascotas y denunciar cualquier conducta que pueda suponer sufrimiento o abandono.