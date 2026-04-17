Carlos Plá 17 ABR 2026 - 05:29h.

La familia de Ares necesita 5.000 euros para pagar la intervención que puede salvar su vida y han abierto un crowdfunding en la plataforma Gofundme para conseguir el dinero

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AlicanteA Ares se le escapa la vida con cada respiración. Este rottweiler mezclado con labrador de seis años sufre un quilotórax idiopático, una grave enfermedad que le provoca el encharcamiento de los pulmones. "Hace dos meses comenzó a perder peso de forma muy rápida. Al principio no sabíamos qué le podía estar pasando, pero poco después comenzaron los problemas respiratorios y desde ahí todo cambió", explica Estefanía, dueña de Ares.

En las últimas semanas su estado de salud ha ido empeorando hasta el punto que ha necesitado hasta cinco drenajes del líquido que se le acumula en el tórax para evitar el colapso de sus pulmones. "Los veterinarios nos han dicho que la única solución es realizarle una operación de urgencia para que pueda sobrevivir con una buena calidad de vida".

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El problema es que el coste de la intervención y la posterior recuperación supera los cinco mil euros y su familia no puede hacer frente al pago. "Solo en los drenajes nos hemos gastado más de tres mil euros y ya no podemos pagar más. Nos hemos gastado los pocos ahorros que teníamos y el dinero que nos han dejado familiares y amigos", asegura la joven.

Crowdfunding para la operación

Para conseguir los fondos han abierto una cuenta en Instagram, @ayudaares, pidiendo ayuda y un crowdfunding en la plataforma Gofundme donde ya han recaudado 3.700 euros. "Estamos recibiendo mucho apoyo. La gente se está portando muy bien con nosotros, pero nos hace falta un pequeño empujón para conseguir todo el dinero".

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El tiempo se acaba para Ares, que podría ser operado el próximo miércoles en una clínica veterinaria de Alicante. "Vendrían unos cirujanos desde Cáceres para intervenirlo. Nos han dicho que es una operación mínimamente invasiva y que hay un 85% de posibilidades de que se recupere totalmente".

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Lo que tienen claro, es que van a hacer todo lo posible para que Ares siga con ellos. "Se ha criado con nosotros desde que tenía dos meses junto a mis dos hijos y para nosotros es un miembro más de la familia", asegura Estefanía.