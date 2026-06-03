Proponen un 'impuesto voluntario' a las mascotas en un pueblo de Milán: hay 280 niños y 850 perros

Claudio Ruggeri, alcalde de San Giorgio, quiere usar ese dinero para rebajar el precio de los comedores escolares.

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Claudio Ruggeri, alcalde de San Giorgio, un pueblo en el interior de Milán, ha propuesto un impuesto voluntario a los dueños de las mascotas de la localidad: 20 euros para financiar los servicios de guardería infantil. Un dato preocupa en la localidad de 6.800 habitantes: tienen 280 niños y 850 perros. El alcalde se dirigió a sus vecinos a través del boletín municipal lanzando este mensaje: "Tu labrador no te pagará la pensión". Ruggeri, de 58 años, elegido por lista cívica, es padre de tres hijos, y no, no tiene perrro, pero sí dos gatos.

El alcalde es consciente de que no puede imponer como tal un impuesto, pero si apelar al espíritu comunitario de los residentes de San Giorgio, informa el Corriere. Su preocupación por el descenso de la natalidad se extiende a toda Italia. Se esconde tras él, el reverso de una realidad. Los padres que apuestan por tener hijos no reciben las ayudas necesarias, de hecho el Ayuntamiento subió el precio de los vales de comida escolar de 6 a 7 euros. Con esta ayuda voluntaria se podrían recaudar 17.000 euros, al menos para reducir el precio de los vales del comedor escolar.

El Papa Francisco, ya dijo en un discurso en septiembre de 2024, que "una cultura donde tener perros o gatos es más importante que tener hijos. ¡Tenemos que darle una buena lección a Italia! Créanme: vale la pena dedicar la vida a cambiar el mundo para mejor". Pero en el día a día no resulta fácil. Claudio Ruggeri se presentará a la reelección el próximo año. No sabe si esta iniciativa le pasará factura, pero cree que es importante poner en la mesa el debate. ¿Preferimos una sociedad de mascotas más que de bebés? La respuesta, visto lo visto, no está nada clara.