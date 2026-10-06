El animal quedó enganchado por la correa durante el cierre del elevador

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GijónUn perro ha fallecido tras pillarle la puerta del ascensor mientras aún llevaba la correa puesta. Según informa 'La Nueva España', los bomberos tuvieron que acudir a la vivienda para recuperar el cadáver del can. El animal estaba en el portal con su dueño cuando de repente entró al elevador con la mala suerte de acabar enganchado.

Efectivos del cuerpo de bomberos tuvieron que rescatar el cadáver del perro tras abrir la puerta del ascensor. El animal quedó enganchado por la correa durante el cierre del elevador.

¿Qué podemos hacer para evitar estas tragedias?

Los accidentes con perros en ascensores son más frecuentes de lo que pensamos. Y por eso es crucial llevar a cabo ciertas acciones en tu día a día para intentar evitar una tragedia. FAIN Ascensores recuerda que siempre, en la medida de lo posible, hay que entrar con ellos así: