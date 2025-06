David Soriano 14 JUN 2025 - 06:30h.

La DGT considera reformas de importancia todas las referentes a motor, transmisión, ejes, suspensión, dirección, frenos, carrocería, dispositivos de alumbrado, señalización o remolques.

Coches 'viejóvenes': cuánto cuesta convertir coches clásicos en eléctricos

El tuning fue una moda surgida a mediados de los años 90 que puso de moda la personalización de coches y que cobró su máxima expresión con las primeras películas de Fast & Furious. Aunque parece que la moda ha pasado a mejor vida, todavía son muchos los propietarios de vehículos que deciden no conformarse con la versión que viene de fábrica y van mejorando poco a poco el coche con todo tipo de modificaciones. Sin embargo, es fácil que el desconocimiento nos lleve a incumplir la normativa de homologación, que podría tener serias consecuencias.

Qué se considera reforma de importancia

Las reformas de importancia son consideradas por la Dirección General de Tráfico como modificaciones relevantes que requieren de mayor control por parte de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para asegurarse de que todo esté homologado y la reforma del vehículo no suponga un peligro para el conductor o el resto de usuarios de la vía. Estas reformas de importancia son todas las que se lleven a cabo en las siguientes partes del coche: unidad motriz, transmisión, ejes, suspensión, dirección, frenos, carrocería, dispositivos de alumbrado y señalización, uniones entre vehículos tractores y sus remolques o semirremolques y también la modificación de cualquier dato que aparezca en la ITV.

Conociendo las piezas delicadas a las que se refiere el concepto de reforma de importancia, algunos ejemplos prácticos de estas modificaciones serían los siguientes:

Instalación de luces diurnas

Cambio del tipo de luz en los faros: xenón, LED, etc.

Montar un neumático que no refleja el permiso de circulación

Cambio del tamaño de llantas

Modificación del tipo de muelles de suspensión si alteran la altura del vehículo

Cambio de carrocería: defensa, paragolpes, faldones, etc.

Cambio o reprogramación de la centralita del motor o ECU.

Instalación de una bola de remolque.

Instalar un portaequipajes en un lugar que no contempla el fabricante.

Lo mejor para salir de dudas sobre si el tipo de modificación que quieres hacer tiene catalogación de reforma de importancia o no, es que antes de llevar a cabo una reforma en un vehículo consultes en el Manual de Reformas de Vehículos, un documento que recoge el marco legal y que contempla periódicamente cambios en la tipificación de las reformas o los criterios reglamentarios en materia de vehículos, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea.

Cuando hemos llevado a cabo una modificación considerada como reforma técnica de importancia, no solamente servirá con que el taller y las piezas cuenten con la homologación, sino que antes de que podamos circular con el vehículo debemos superar una inspección técnica extraordinaria en alguna estación de ITV para que nos den el visto bueno. De esta forma, quedará acreditado en la documentación del vehículo que este cumple con las condiciones necesarias, tanto de seguridad como medioambientales, legalizando así el proceso. El plazo es de 15 días desde que salga del taller.

En esta inspección extraordinaria se realizará la legalización de las modificaciones consideradas reformas de importancia, asegurándose de que las mismas se hayan realizado cumpliendo los criterios de homologación y, en caso de ser así, reflejándolo en una nueva versión de la ficha técnica. Esta ITV extra se compone de dos fases. La primera es la inspección de la documentación, que varía dependiendo del tipo de modificación realizada. La segunda será una inspección visual y física de las reformas que se han realizado, para asegurarse de que se han instalado o modificado según la reglamentación aplicable y que el vehículo sigue siendo apto para circular. Si la ITV es desfavorable, tendrás un plazo de dos meses para corregir los problemas detectados y solamente te podrás desplazar de la estación de inspección al taller y viceversa, nunca circular hasta haberla superado.

¿Qué multas nos pueden poner por una reforma no legalizada?

Legalizar las reformas realizadas en nuestros vehículos es imperativo, porque en caso de que nos inspeccionen agentes de tráfico y no tengamos toda la documentación referente a la homologación y legalización de las piezas en orden, podríamos no solamente tener una sanción económica de entre 500 y 4.000 euros de multa, sino que el vehículo podría llegar a ser inmovilizado. Además del temor a la multa e inmovilización del vehículo, hay que tener en cuenta otro posible riesgo añadido, y es que las compañías aseguradoras pueden negarse en caso de accidente a cubrir los gastos ocasionados, propios o en terceros al considerarse que no se tiene la ITV en vigor (sería como tenerla caducada).

Hay que ser conscientes de que una reforma de importancia, aunque parezca que es algo puramente estético, puede modificar las características o prestaciones del vehículo, por lo que no se debería circular en situación ilegal por representar un peligro para la integridad del conductor, que no ha avalado que la nueva versión del vehículo sea correcta, sino que puede suponer un riesgo para otros conductores o peatones, en piezas mecánicas como frenos o dirección o en cambios estéticos extremos de carrocería si tenemos la fatalidad de cometer un atropello.