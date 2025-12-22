Álex Aragonés 22 DIC 2025 - 05:30h.

El municipio con un centenar de habitantes ha inaugurado el equipamiento municipal: "Es un motivo de orgullo"

TarragonaUn municipio de apenas un centenar de habitantes ha inaugurado un equipamiento municipal que ha hecho historia en Cataluña, al convertirse en el pueblo más pequeño con una biblioteca pública integrada en el sistema.

"Es un motivo de orgullo que reafirma el compromiso del municipio con la cultura, la educación y la cohesión social", ha explicado el Ayuntamiento de L'Argentera (Tarragona) sobre una biblioteca que recibe el nombre de El Col·lègit al estar ubicada en la antigua escuela de la localidad catalana.

El enclave municipal abrió el pasado sábado 13 de diciembre, con una jornada de puertas abiertas que permitió al centenar de habitantes conocer durante la mañana los nuevos espacios, proyectos y servicios disponibles, además de descubrir cómo será el funcionamiento de la biblioteca.

"Quiere ser un punto de encuentro cultural y comunitario, un espacio donde las vecinas y vecinos de todas las edades encuentren su rincón: de esta forma conseguimos que la cultura forme parte del día a día del pueblo", ha añadido el consistorio del pequeño municipio catalán sobre la biblioteca, que abrirá lunes, miércoles y viernes, de 11:00 a 14:00 horas, mientras que martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas.

El encanto rural de L'Argentera

Este municipio mantiene su carácter rural y se convierte para muchos en un punto de inicio para excursiones por las montañas. Se trata de un lugar "bastante recudido", con una extensión de 10,12 kilómetros cuadrados y situado a 344 metros de altitud.

El municipio está formado por el pueblo de la Argentera, el núcleo aislado de la Sort y por la masía de la Trilla. Se encuentra situado en la vertiente oriental de la sierra del mismo nombre, rodeado por los municipios de Duesaigües (NE), Riudecanyes (E), Villanueva de Escornalbou (SE), Colldejou (SO), La Torre de Fontaubella (O) y Pradell de la Teixeta (NO)", según explica el propio consistorio.

¿Dónde está la villa del libro en Cataluña?

En la provincia de Girona hay una localidad donde el mundo de la lectura ha revitalizado la actividad comercial. Es el caso de Calonge, que se convirtió en la primera 'booktown' de Cataluña en 2021 y cuenta con seis librerías, la mayoría abiertas en los últimos años.

Este destino de la Costa Brava no es solo un lugar donde los visitantes buscan sol y playa cada verano. Ahora también es la villa del libro. Concretamente, la segunda de España tras Urueña, situada en Valladolid.

Una de las librerías de Calonge es la de Lidia, un lugar donde la música y los vinos de L'Empordà se interrelacionan. "Viene gente de cualquier lugar de España, siempre es agradable recibir a gente interesada en la cultura y es otro tipo de turismo al de sol y playa: el de amantes de la cultura", explica a Informativos Telecinco.

El Ayuntamiento de este municipio de Girona buscó a siete libreros y emprendedores de la cultura para que estableciesen su negocio en él, poniendo a su disposición siete locales singulares y vacíos del núcleo histórico en régimen de alquilar. Fue el caso de Meritxell Ral, quien no dudó en llevar a cabo su propuesta.

Anteriormente, trabajaba en grandes librerías de Barcelona. Ahora, es la propietaria de la suya en el municipio de 13.000 habitantes: "Es diferente a la gran ciudad, más de pueblo y a los visitantes les gusta Sant Jordi".