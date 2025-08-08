Cortada la A-3 en sentido salida tras un accidente que involucra al menos tres vehículos y deja dos heridos

Accidente con tres vehículos en la A-3 a la altura de Moratalaz provoca corte de tráfico y tres kilómetros de retenciones

Un accidente de tráfico en el que se han visto involucrados al menos tres vehículos ha obligado a cortar al tráfico la A-3 en sentido salida a su paso por Moratalaz, ha informado una portavoz de Emergencias Madrid.

Hasta el lugar del siniestro, ocurrido en torno a las 17.30 horas a la altura del kilómetro 6, se han desplazado sanitarios del Samur Protección Civil para atender a dos personas heridas, una de carácter leve y otra que presentaba traumatismo craneoencefálico leve, aunque será trasladada a un centro hospitalario como potencialmente grave por mecanismo lesional.

En estos momentos, en el lugar se encuentran trabajando Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, agentes de la Guardia Civil y sanitarios del Samur.

Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que, debido a las retenciones que ha generado el accidente, se ha habilitado un desvío por la vía de servicio para descongestionar el tráfico en la zona, que ya genera tres kilómetros de atasco.