La DGT estima cinco millones de desplazamientos hasta el domingo 31 en la Operación Retorno de verano

Operación retorno del verano: se esperan 5 millones de desplazamientos por carretera este viernes con mayores complicaciones el domingo

Compartir







La circulación es lenta a la salida de Madrid y a la entrada a ciudades costeras como Barcelona, Málaga y Cádiz en el inicio de la operación retorno de verano, el último dispositivo especial que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico (DGT) coincidiendo con las vacaciones de final de agosto e inicio de las de septiembre. La DGT prevé, desde las 15.00 horas de este viernes a las 24 horas del domingo, 31 de agosto, cinco millones de desplazamientos.

Según ha informado la DGT alrededor de las 15.00 horas, la circulación es lenta en la A-3 a la altura de la localidad madrileña de Rivas y en la A-42 en Villaverde, así como de entrada en la A-4 a la altura de Pinto. En Murcia, la circulación también es lenta en la A-7 a altura de Espinardo en sentido Elche y en Granada la A-92 en Viznar.

Asimismo, en Málaga se están registrando problemas por circulación lenta en la A-7, en el tramo que comunica Fuengirola con la capital provincial y en la entrada a Cádiz desde Chiclana de la Frontera, así como en Barcelona en su entrada por la C-5 en Moncada. Igualmente en Burgos en la P1 en Pancorvo sentido Álava y en la A1 en Vitoria en dirección a Alsasua.