Zoe Armenteros 07 NOV 2025 - 13:24h.

AEA critica el aumento del importe medio de las multas en la capital, que ha pasado de 127 € a 140 €, más caras que en París

Qué pasa si tienes un coche Eco, pero circulas sin distintivo ambiental en las zonas ZBE

Compartir







Las denuncias por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid se han disparado un 94,6%, respecto al año anterior lo que ha supuesto para el Ayuntamiento de Madrid una facturación récord por multas de 191.347.190 €, según el último informe elaborado por la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Esta cifra supone que las multas de los radares de la M-30 por el acceso a estas zonas con vehículos sin etiqueta alcanzó la cifra récord de facturación de más de "un millón de euros diarios”.

El organismo de automovilistas europeos subraya en su informe que no solo han aumentado las sanciones económicas en Madrid, sino también el coste de estas, que llegan a ser más caras que en París.

PUEDE INTERESARTE La DGT aclara en qué casos un radar te puede multar varias veces durante el mismo recorrido

AEA destaca en su informe el encarecimiento del importe medio de las multas impuestas este año en la capital, que ha pasado de 127 € ha a 140 €; Lo llamativo es que “el mismo hecho de acceder a una ZBE, se sancione en una ciudad como París con una multa de 68 € y en Madrid alcance los 200 €, cuando el poder adquisitivo per cápita en España es un 25% más bajo que en nuestro país vecino, 18.013 € frente a 24.328 €”.

Las cámaras de la M-30 multan más

El informe de AEA destaca que “a pesar de que las denuncias formuladas en 2025 por el Ayuntamiento de Madrid aumentaron solo un 1,4% respecto de las formuladas en el mismo periodo del año anterior (1.364.250 frente a 1.344.766), el importe de las multas subió un 11,9% por la ampliación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) alcanzando una cifra récord de facturación que supera el millón de euros diarios”.

PUEDE INTERESARTE Radares que tal vez no conocías y que empezaron a multar en 2025 en la Comunidad de Madrid

Las cámaras de la M-30 han tenido que ver mucho en este incremento, según la AEA, porque estos dispositivos han denunciado hasta un 94,6% más que el año anterior las denuncias a vehículos por acceder sin etiqueta a las Zonas de Bajas Emisiones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Bajan las infracciones de tráfico graves y muy graves en Madrid

El número de denuncias por la comisión de infracciones graves o muy graves de tráfico por exceso de velocidad, semáforos en rojo, conducir sin el cinturón, con alcohol o drogas, o hablando por teléfono han disminuido de forma muy significativa (hasta un 36%), según el ente de automovilistas que ha analizado las denuncias de tráfico realizadas por el consistorio madrileño durante los primeros seis meses de 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El informe de AEA advierte sobre la significativa reducción de las denuncias por exceso de velocidad, que caen un 36,3%; no utilizar el cinturón de seguridad, un 11,5%; así como las multas por hablar por el móvil mientras se conduce, que descienden un 9,2% y por saltarse el semáforo en rojo, un 2,4%.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Como aspectos positivos, AEA destaca la reducción de las infracciones calificadas como muy graves (-10,7%), tales como las relativas a la conducción con alcohol o drogas, así como las denuncias que conllevan pérdida de puntos (-6,9%).

La Asociación de Automovilistas ha recordado que cada vez son más numerosas las sentencias judiciales contra el Ayuntamiento de Madrid que le ha obligado a anular las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones por no estar correctamente señalizadas; estas multas ya fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque el Ayuntamiento de José Luis Rodríguez Almeida ha presentado un recurso de casación, que está pendiente de ser admitido por el Tribunal Supremo.