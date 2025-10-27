David Soriano 27 OCT 2025 - 19:20h.

La DGT continúa con su ambicioso "Plan 2025" y ha colocado en la capital una buena cantidad de nuevos radares de varios tipos y funciones.

Los tres radares de España que más multan: en Madrid, Málaga y Navarra

La instalación de nuevos radares en las comunidades autónomas en las que opera la DGT, ya que esto forma parte del Plan que la Dirección General de Tráfico está desarrollando y que tiene por título “Plan 2025”, el cuarto plan anual del organismo nacional de tráfico y seguridad vial. Con tantas novedades, es posible que alguno de estos nuevos aparatos de control y medición hayan quedado fuera de tu radar y desconozcas su ubicación. Vamos a repasar los últimos de los que tenemos conocimiento en la Comunidad de Madrid.

Nuevos radares de tramo para evitar accidentes de moteros

Los radares de tramo se están imponiendo cada vez más y comienza a intensificarse su implementación en todo el territorio nacional, y la Comunidad de Madrid no iba a ser una excepción. Hay que tener en cuenta que tienen una gran ventaja y es que son “radares antifrenazo”, porque obligan a mantener una velocidad media igual o inferior al límite de la vía durante todo el recorrido que abarcan.

Durante el mes de marzo de 2025 entraron en funcionamiento dos radares de tramo en la M-521, una carretera de la Sierra Oeste de Madrid muy transitada entre los motoristas de la Comunidad, donde ha habido bastantes accidentes a lo largo de su recorrido entre Navalagamella y Fresnedillas de la Oliva. Concretamente, abarcan el mismo tramo, operando en ambos sentidos:

M-521, punto kilométrico 26,915 al 27,885 (sentido creciente).

M-521, punto kilométrico 27,885 al 26,915 (sentido decreciente).

Un radar oculto tras una señal de STOP

La Comunidad de Madrid ya tiene el primer radar 'ninja' de la DGT (solamente hay otro más en España, en la CM-220 en Cuenca), un dispositivo que no mide exactamente la velocidad, sino el respeto por la señal de STOP y su detención obligatoria. Hay que recordar que el articulo 151 Reglamento General de Circulación establece que ante la presencia de una señal R-2 (octogonal, con fondo rojo y letras blancas), esta obliga a la detención de los vehículos ante una intersección.

Desde el pasado mes de abril opera uno en una señal de STOP ubicada en el punto kilométrico 13,95 de la M-222, la carretera que une Villarejo de Salvanés con Estremera. Hay que recordar que estos radares identifican mediante cámaras de alta resolución e IA si el vehículo se detiene completamente en las intersecciones y no realizan las llamadas ‘paradas fantasma’. En caso de pillarnos, envía las pruebas fotográficas al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas y esto tiene consideración de infracción grave, por lo que deberemos pagar una sanción económica de 200 euros y veremos cómo nos restan 4 puntos del carnet de conducir.

Nuevo radar de velocidad para quienes van al aeropuerto

Tras la vuelta de las vacaciones, el pasado mes de septiembre comenzó a funcionar un nuevo radar fijo que ha sido colocado en la autovía M-14, considerada prioritaria de vigilancia debido a su cercanía al aeropuerto de Barajas y su función como acceso rápido. Concretamente, el nuevo radar de velocidad ha sido colocado en el kilómetro 1,68 de esta carretera corta pero de gran afluencia al tener salida a las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Debido al alto volumen de vehículos y que estos suelen ir a más velocidad que los 80 kilómetros por hora de límite para la vía, se ha optado por colocar este dispositivo de medición de velocidad que muchos conductores superan pensando que es la habitual de este tipo de vías rápidas, al menos 100 o 120 km/h. Sin embargo, no es así y todo aquel que supere los 80 km/h puede ser objeto de sanción económica. En cuanto a los márgenes de error, ahora mismo son de 3 kilómetros por hora, ya que tiene un límite de menos de 100. Cuando se lleve a cabo la llamada ‘evaluación de conformidad’, este margen subirá hasta los 5 kilómetros por hora, por lo que comenzará a multar a partir de 86 km/h.

Nuevos radares y cámaras con IA

La Dirección General de Tráfico ha añadido un nuevo sistema de vigilancia con dos cámaras que detecta vehículos que invaden el carril derecho de la vía principal sin respetar la línea continua durante la incorporación, con el objetivo de reforzar la seguridad en accesos y evitar maniobras peligrosas. Si se confirma la infracción mediante imágenes, se impone automáticamente una sanción de 200 euros, sin pérdida de puntos.

La Comunidad de Madrid está sirviendo como ‘conejillo de Indias’, ya que en España sólo hay cuatro y todos están en el mismo lugar: la región central. La ubicación de estos radares con IA es la siguiente: