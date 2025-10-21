Entre las novedades está que la retirada del permiso en un país de la UE será ampliable a todos los 27 en casos de infracciones graves

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la modificación que permitirá obtener el carnet de conducir a partir de los 17 años, además de otras novedades que buscan aportar mayor seguridad y operatividad entre los Estados Miembros en el ámbito de la UE. Entre las novedades está un carnet digital europeo y la retirada del permiso en cualquier país de los 27 en casos de infracciones graves.

Los eurodiputados han apoyado la reforma de la Directiva (UE) 2022/256 y el Reglamento (UE) 2018/1724 este martes, en Estrasburgo (Francia), pendiente de la publicación en el Diario Oficial de la UE para su entrada en vigor; los gobiernos tendrán un plazo de tres años para transponer la legislación europea a su marco nacional.

La Comisión Europea planteó en 2023 una profunda revisión de las normas sobre seguridad vial para hacer frente a los riesgos en carretera, que siguen dejando cada año 20.000 muertes en el conjunto de la Unión Europea.

Entre las claves de la reforma, figura permitir que la retirada, suspensión o restricción del permiso de conducir por infracciones graves --como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas o provocar accidentes con víctimas mortales-- sea efectiva en toda la Unión Europea, si bien la reforma prevé ciertas exenciones.

En la actualidad, un Estado miembro que sanciona a un conductor con la retirada del carnet solo puede aplicarlo en su propio territorio si el permiso en cuestión ha sido expedido en otro país de la UE, de modo que cuando el infractor regresa a su país de residencia o transito por otro Estado miembro sigue teniendo una licencia en vigor.

Con los cambios introducidos, la autoridad que sancione con la retirada del carnet a un conductor con permiso emitido en otro país de la UE notificará la sanción a través de la red europea de permisos de conducir (RESPER, por sus siglas en inglés), para que el Estado miembro en donde se ha expedido el permiso aplique una sanción equivalente.

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ponente del informe por parte de los liberales europeos en la comisión de Transportes, ha puesto en valor que la norma permitirá combatir la impunidad de quienes cometen infracciones graves en las carreteras de otro país de la UE, algo especialmente relevante en las regiones transfronterizas.

"Vamos a garantizar que quien ponga en peligro vidas en las carreteras europeas responda por ello, sin importar en qué país esté registrado su permiso de conducción", ha dicho la eurodiputada en un comunicado.

El carnet de conducir a partir de los 17 años y un carné digital europeo

Una de las principales novedades de la reforma será que las personas de 17 años podrán obtener el permiso de conducir para automóviles (Categoría B), aunque tendrán que ir acompañados por otro conductor con experiencia hasta que cumplan la mayoría de edad.

Los conductores noveles tendrán un periodo de prueba de al menos dos años en el que tendrán normas más estrictas y se enfrentarán a sanciones más duras en caso de conducir bajo los efectos del alcohol, no utilizar cinturón de seguridad o no utilizar sistemas de retención infantil.

Los Estados miembros podrán reducir a 17 años, la edad para mínima sacarse el carnet de camión, en este caso, para circular solo por territorio nacional e, igualmente, acompañados de un conductor con experiencia. Esta medida, la UE quiere abordar la escasez de conductores en sectores profesionales.

La directiva, aprobada por el Parlamento europeo, prevé también ajustes para facilitar a los ciudadanos la obtención del permiso de conducción de turismos cuando residan en un Estado miembro distinto del de su nacionalidad.

La reforma acordada además prevé la introducción de un carnet digital europeo , previsto para 2030, aunque el titular tendrá siempre una versión física del mismo. Este documento estará reconocido en todos los Estados miembro de la UE y será válido para conducir turismos y motocicletas durante 15 años a partir de su fecha de expedición, aunque el periodo se reducirá a 10 años en los países en los que se utilice como documento de identidad.