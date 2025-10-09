El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible

El Pleno del Congreso aprobaba este miércoles el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, con 174 votos a favor, 170 en contra y la abstención de los cuatro diputados de Podemos, que en el último momento han cerrado un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

El Gobierno de España, con motivo de una enmienda presentada por Sumar, Bildu, ERC y BNG, incluida en la Ley de Movilidad Sostenible, está realizando, desde mediados de 2025, un estudio con el objetivo de analizar cómo modificar la clasificación de las nuevas etiquetas de la DGT. A la espera de la concreción del Gobierno, estas son algunas claves adelantadas ya por RACE.

¿Por qué se modificarán las etiquetas ambientales?

La ley insta a modificar las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) “teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO₂ como criterio adicional”.

Para ello, obligará a presentar antes de un año un análisis elaborado por varios ministerios y las comunidades autónomas que desemboque en una reforma del sistema. Esas etiquetas son fundamentales para conocer qué vehículos pueden acceder a las zonas de bajas emisiones que van llegando a cada vez más ciudades.

Ya se sabe que en la nueva clasificación ambiental para 2026 el CO₂ tendrá un papel clave. Los cambios podrían dejar fuera de las etiquetas ECO y 0 a muchos híbridos y microhíbridos.

Los distintivos medioambientales podrían tener estos nuevos requisitos, según adelantas los medios especializados:

Etiqueta 0 Emisiones: coches eléctricos, de hidrógeno e híbridos enchufables con al menos 90 kilómetros de autonomía 100% eléctrica (antes era 40 kilómetros).

coches eléctricos, de hidrógeno e híbridos enchufables con al menos 90 kilómetros de autonomía 100% eléctrica (antes era 40 kilómetros). Etiqueta ECO: híbridos enchufables y no enchufables con menor autonomía, microhíbridos o híbridos ligeros, y coches de gas natural comprimido (GNC) o de gas licuado de petróleo (GLP) que sigan la normativa Euro 6d o superior.

híbridos enchufables y no enchufables con menor autonomía, microhíbridos o híbridos ligeros, y coches de gas natural comprimido (GNC) o de gas licuado de petróleo (GLP) que sigan la normativa Euro 6d o superior. Etiqueta C: turismos y furgonetas ligeras de gasolina que cumplan Euro 6d y diésel con Euro 6d-TEMP o Euro 6d.

turismos y furgonetas ligeras de gasolina que cumplan Euro 6d y diésel con Euro 6d-TEMP o Euro 6d. Etiqueta B: gasolina con Euro 4 a partir de 2006 y diésel con Euro 6 de 2014 (siempre y cuando no puedan alcanzar una categoría superior).

¿Tendrá carácter retroactivo y cuándo se cambiarán?

La clasificación de las nuevas etiquetas de la DGT está en fase de estudio y no será definitiva hasta mayo de 2026, como fecha límite. Las nuevas medidas no deberían tener carácter retroactivo, así que entrarán en vigor sólo para los vehículos de nueva matriculación.

¿A qué coches afecta más la Ley de movilidad?

Los vehículos híbridos no lo tendrán tan fácil para conseguir una etiqueta ECO o 0. Por lo tanto, si vas a comprar un coche tal vez tengas que optar por un híbrido enchufable de cierta autonomía, más caro, para acceder a una ZBE.

Cambios en los vuelos cortos y trenes nocturnos

La ley aspira también a reducir el uso del coche y el avión y promover el del tren y otros medios de transporte más limpios. En los viajes, el tren es la gran apuesta para largos recorridos. Pretende rebajar los vuelos cortos que sean sustituibles por un viaje en tren que llegue en menos de 2 horas y media al mismo destino.