El 65% de los españoles desconoce los detalles de la nueva normativa sobre la luz de emergencia V16

Todo lo que debes saber sobre las balizas V16: qué vehículos deben llevarlas, sanciones y excepciones

A partir del próximo 1 de enero, todos los conductores deberán llevar en su vehículo la baliza luminosa V16, que sustituirá definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia.

La medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca mejorar la seguridad vial y reducir el número de atropellos registrados en los últimos años cuando los conductores bajan del coche para colocar los triángulos.

¿Cómo funciona la baliza luminosa V16?

La nueva baliza V16 es un dispositivo pequeño, fácil de usar y con conexión directa a la red de la DGT.

Se coloca sobre el techo del vehículo mediante un imán y emite una luz intermitente visible a larga distancia, incluso en condiciones de poca visibilidad o mal tiempo.

Además, en un plazo máximo de 100 segundos tras activarse, la señal llega al sistema de tráfico de la DGT, que la mostrará en los paneles informativos de las carreteras y en los navegadores de los conductores cercanos.

Multas por no llevar la baliza

La DGT recuerda que a partir de esa fecha los triángulos quedarán fuera de uso y no llevar la baliza homologada supondrá una multa de 80 euros.

Para evitar fraudes, cada dispositivo debe incluir un código de homologación visible tanto en la caja como en la propia baliza, y la lista completa de modelos aprobados puede consultarse en la web oficial del organismo.

El precio de este elemento esencial para circular con seguridad por las carreteras españolas

El precio medio ronda los 50 euros, y muchos conductores ya se están adelantando a las compras para evitar quedarse sin ella durante las fiestas.

Desde Tráfico insisten en que se trata de una medida pionera en el mundo y que podría salvar numerosas vidas.

Con la llegada del nuevo año, los triángulos de emergencia pasarán a la historia, y la baliza V16 se convertirá en un elemento esencial para circular con seguridad por las carreteras españolas.

El 65% de los conductores españoles desconoce los detalles de la nueva normativa sobre la luz de emergencia V16, que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, según el estudio 'Conocimiento, actitudes y comportamiento de compra de los conductores españoles en relación con la nueva luz de emergencia conectada V16 obligatoria', realizado por OSRAM.

Además, casi el 40% de los automovilistas no tiene claro el impacto que tendrá el cambio de normativa en la seguridad vial. "Los resultados muestran que, a poco menos de 3 meses de su entrada en vigor, la nueva normativa sobre señalización en carretera es desconocida de forma generaliza para la sociedad española", ha afirmado Carlos Garrido, el jefe de ventas de OSRAM.

Según han informado los impulsores del informe, un 88% de los españoles continúa utilizando los tradicionales triángulos de seguridad como método principal de señalización en carretera, frente a un 8% que afirma contar ya con una V16 conectada.

En este sentido, más del 30% de los conductores declara que no es consciente de las sanciones que puede recibir por no llevar una luz de emergencia V16 conectada y certificada después del 1 de enero, las cuáles pueden alcanzar los 200 euros.