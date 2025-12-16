Europa recula y frena la prohibición de los coches de gasolina y diésel en 2035

Lluís Tovar Javier Villanueva 16 DIC 2025 - 16:36h.

El organismo cede así a las presiones de los fabricantes europeos y deja en el aire la fecha tope para el fin del coche de combustión

Las 25 medidas del nuevo Plan Auto 2030 del Gobierno destinado a disparar la compra de vehículos eléctricos

La Unión Europea ha anunciado la marcha atrás de uno de sus planes más ambiciosos: la prohibición de vender vehículos de combustión a partir de 2035. El organismo cede así a las presiones de los fabricantes europeos y se dispone a aprobar una reforma que de la legislación medioambiental.

Un sector automovilístico que lleva meses agonizando por los aranceles de Donald Trump y también por la irrupción del coche chino en el mercado europeo. Bruselas da con esta noticia algo de aire al sector, que le va a permitir seguir produciendo y fabricando coches de combustión más allá del año 2035.

Los vehículos no tendrán que cumplir el 100% de la reducción de emisiones CO2, siempre y cuando se usen combustibles más sostenibles. Eso sí, Bruselas ha dejado claro que la apuesta de Europa para los próximos años será la del coche eléctrico pequeño, precisamente donde China ha irrumpido con más fuerza.

Sin nueva fecha

Por Europa circulan casi 250 millones de vehículos con motor de combustión y la cifra seguirá aumentando. La Unión Europea acaba de revisar la prohibición de fabricar estos coches más allá de 2035, medida aprobada con la oposición de países como España.

"Creemos que debemos seguir con esa hoja de ruta que se trazó con el fin de la comercialización de vehículos de combustión en el año 2035", ha señalado la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. La nueva fecha tope no queda fijada, pero sí existe el compromiso de fijarla más adelante. En 2030 y en 2035 se revisará la hoja de ruta para lograr la descarbonización total.

"Más que marcha atrás, vamos a hablar de un ajuste. Vamos más lentos, la electrificación no se implanta dentro del consumidor como se esperaba", opina Juan Carlos Payo, director general de Grupo Mobilitas.

Bruselas apuesta decididamente por vehículos eléctricos más pequeños, fabricados en la Unión y con precios más competitivos y permite que convivan otras tecnologías como los híbridos enchufables y los carburantes con cero emisiones.

"Están ajustándose los precios más acorde a las necesidades del mercado", señala José Manuel Serrano, responsable de Garnde Flotas Syrsa. Los aranceles americanos y la competencia china han castigado a la industria de la automoción europea, especialmente Alemania. El sector da trabajo a 13 millones de personas y supone el 7% del PIB comunitario.