La retirada de los 119.000 vehículos Ford en EEUU afecta a modelos como el Ford Explorer, Ford Focus, Ford Escape y Lincoln MKC

Existen señales de advertencia que indican si el vehículo tiene problemas que puedan llegar a ocasionar el riesgo de incendio

La compañía de automóviles estadounidense Ford Motor retirará del mercado hasta 119.000 vehículos debido a un defecto en el calentador del bloque del motor que podría provocar un cortocircuito y aumentar el riesgo de incendio, según informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

De acuerdo con esta administración, el retiro afecta a 119.000 vehículos, incluidos los modelos 2019 y 2024 del Ford Explorer; los Ford Focus fabricados entre 2013 y 2018; Ford Escape de los años 2013 a 2019, así como vehículos Lincoln MKC modelos 2015 y 2016, todos equipados con motores de 2.0 litros.

El problema con los vehículos Ford

La agencia explicó que el calentador del bloque del motor puede agrietarse y desarrollar fugas de refrigerante, lo que podría causar un cortocircuito eléctrico cuando está conectado a la corriente, elevando el riesgo de incendio.

Entre las señales de advertencia se incluyen: manchas de refrigerante en el suelo, pérdida de calefacción en la cabina, sobrecalentamiento del motor o alertas por bajo nivel de refrigerante, además de posibles olores a humo debido a daños por calor en el cableado eléctrico.

De acuerdo con el anuncio gubernativo, los propietarios pueden verificar si su vehículo está incluido en el retiro ingresando el Número de Identificación del Vehículo (VIN) en el sitio web de la NHTSA.

La NHTSA señaló que Ford tiene conocimiento de 12 reportes de incendios asociados a este problema en vehículos Ford Escape 2.0L, sin que se hayan registrado accidentes ni lesiones.