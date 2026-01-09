El nuevo sistema de radares ya ha llegado a las grandes ciudades y tiene como objetivo vigilar conductas concretas

La vigilancia de las infracciones se hará a lo largo de las 24 horas del día y en cualquier condición meteorológica

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado un nuevo sistema de control automático que ya ha llegado a las grandes ciudades y que tiene como objetivo vigilar conductas más específicas, muchas de ellas repetidas a diario por los conductores, sin ser estos del todo conscientes del riesgo que implican.

La novedad ya funciona en varios accesos de alta densidad de tráfico y es que, con esta modificación, el mensaje es claro: puedes circular a la velocidad adecuada y, aun así, recibir una multa.

¿Qué controlan los nuevos radares?

Con esta modificación, basta con incorporarte antes de tiempo y pisar una línea continua para que la sanción ascienda a 200, ya que se pide el respeto estricto a la señalización horizontal.

Estos dispositivos no son cinemómetros tradicionales. Se trata de sistemas de cámaras de alta definición que analizan la trayectoria del vehículo en zonas muy concretas: carriles de aceleración, accesos a autovías y enlaces donde la línea continua obliga a esperar antes de incorporarse al carril principal.

El funcionamiento es sencillo y muy preciso, detectando vehículos al entrar en el tramo de incorporación y comprobando si aparece en la calzada principal antes de que termine la línea continua. Si esto llega a ocurrir, la maniobra queda registrada como infracción, independientemente de si el cruce es breve o si el conductor considera que “no está molestando”.

Desde el punto de vista de la DGT, esta considera que dicha conducta es especialmente peligrosa porque provoca frenazos, cambios bruscos de carril y colisiones laterales. De hecho, los datos de siniestralidad apuntan a miles de accidentes con víctimas relacionados con incorporaciones indebidas y cambios de carril mal ejecutados.

La importancia de poner el foco en esta infracción

A pesar de que pisar la línea continua en una incorporación se ha percibido como una falta menor, lo cierto es que el Reglamento General de Circulación, siempre lo ha prohibido de forma expresa.

Es por ello que la vigilancia de esta infracción se hará a lo largo de las 24 horas del día y en cualquier condición meteorológica. Incorporan software inteligente capaz de descartar errores puntuales y centrarse solo en infracciones claras, lo que refuerza la validez de la denuncia.

Dónde están operativos y qué pasará después

El despliegue inicial se ha concentrado en la Comunidad de Madrid, en autovías como la A-1, A-2, A-42 y A-6, todas ellas con accesos complejos y tráfico intenso. Son puntos donde este tipo de maniobras se repite a diario y donde la DGT quiere medir el efecto disuasorio del sistema.

Pero el alcance va más allá de la capital. Ciudades como Zaragoza, con una red de accesos muy utilizada y encajan perfectamente en el perfil de vías donde estos controles podrían implantarse en el futuro. No se trata de poner más radares, sino de vigilar mejor los comportamientos que generan riesgo real.