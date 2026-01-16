Hallan a un varón fallecido bajo un vehículo en el interior de una nave de Cehegín

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer lo sucedido

La familia de Diego Bello expone en el juicio "las amenazas de muerte" que sufrió el coruñés antes de su asesinato en Filipinas

Compartir







El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia ha confirmado el fallecimiento de un varón en el interior de una nave industrial situada en el municipio de Cehegín. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima.

El cuerpo sin vida fue localizado bajo un vehículo, lo que motivó la activación inmediata de los servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), que participaron en las labores de intervención y aseguramiento de la zona.

En el operativo también han intervenido agentes de la Policía Local de Cehegín, encargados de acordonar el área y realizar las primeras diligencias, así como un inspector del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) de la Región de Murcia, con el fin de evaluar las circunstancias del suceso.

Las causas del fallecimiento están siendo investigadas, y será la autoridad judicial la que determine si se trata de un accidente laboral u otro tipo de incidente

Por el momento, no se han facilitado detalles sobre cómo se produjo el suceso ni sobre la relación de la víctima con la nave.