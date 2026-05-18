El director de la DGT, Pere Navarro ha confirmado que "hay cierto estancamiento" en las ventas de las balizas V-16 porque "se ha creado cierta incertidumbre"

El fin del uso de la baliza V-16, en el aire: la DGT aclara si hay fecha para que su uso sea opcional

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El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado este lunes que la DGT va a dar "un nuevo impulso" a la baliza de emergencia V-16 para que extender su uso y normalización de cara a la "operación verano" porque es "un elemento importante de seguridad vial". "Al final es un tema que salva vidas", ha defendido.

El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso para informar sobre el alcance, efectos y aplicación de la normativa que impone la obligatoriedad del uso de la señal V-16 en vehículos desde enero del año 2026 o sobre la bajada de la tasa máxima de alcohol permitida al volante.

En este sentido, Pere Navarro ha señalado que, respecto a los triángulos de emergencia, la V-16 "todo son ventajas". "El triángulo tiene esa bajada del coche, la V-16 no. El triángulo no tenía luz, la V-16 mejor o peor, pero tiene una luz. El triángulo no estaba conectado, la V16 está conectada", ha indicado, para después añadir que la DGT tiene alrededor de 2.500 conexiones diarias sobre incidencias en la carretera.

Además, Pere Navarro se ha referido a una carta que recibió hace dos semanas por parte de una personas con discapacidad y que le llamó la "atención". "Nos daba las gracias porque no podía antes bajar del coche para colocar el triángulo", ha apuntado.

"Se ha generado una cierta incertidumbre"

Según el director de Tráfico, "hay un cierto estancamiento de ventas" de la V-16 porque, según le traslada el sector, "se ha creado una cierta incertidumbre". En este punto, ha recordado que el PP denunció ante Bruselas que no había cumplido con "los requisitos de notificación", lo cual "salió en todos los medios de comunicación".

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Asimismo, Navarro ha añadido que hay "una empresa quita multas" que también presentó una denuncia ante un tribunal pidiendo que se anulara su obligatoriedad de la V-16 y que otra iniciativa parlamentaria pedía que su uso fuese complementario con los triángulos.

"Y hace poco vi un meme que decía: 'No, pero es que la V-16 caduca'", ha declarado, al tiempo que ha zanjado: "No caduca. Caduca a los 11 años, que es cuando acaba la SIM que lleva dentro. Con lo cual todo esto ha creado una cierta incertidumbre".