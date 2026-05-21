David Jiménez 21 MAY 2026 - 17:18h.

Los vehículos de alta gama incorporan los mejores dispositivos que nos alertan si un pasajeros sigue en el interior del coche

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Muchos fabricantes de automóviles llevan años incorporando sistemas diseñados para evitar olvidar a un pasajero en el interior, especialmente a menores. Estos dispositivos, aún no extendidos a toda la gama del mercado, buscan alertar al conductor en cuanto detectan que alguien permanece dentro del coche una vez detenido.

Los avisos pueden activarse de distintas formas. En algunos modelos, el sistema lanza un mensaje en cuanto el vehículo se apaga, recordando al conductor que revise los asientos traseros. En otros, la alerta aparece al abrir la puerta para salir, una advertencia que pretende evitar situaciones que pueden tener consecuencias fatales. Según el modelo y la gama, estos recordatorios pueden complementarse con otros mecanismos más avanzados.

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"La seguridad vial cuesta dinero"

Juan Manuel Escaño, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla, explica que estos sistemas pueden combinar varias tecnologías para mejorar su eficacia. “Se pueden usar distintas técnicas que se fusionan”, señala, con el objetivo de ir más allá del simple mensaje y detectar de forma automática si alguien se ha quedado dentro del vehículo.

Los sensores de presencia son la base de estos dispositivos. Escaño subraya que “este tipo de sensores, que son sensores de presencia, pueden estar incorporados en cualquier tipo de vehículo”. Sin embargo, la realidad del mercado es distinta: por ahora, estos sistemas suelen estar asociados a coches de alta gama, donde se concentran las innovaciones tecnológicas antes de llegar al resto del mercado.

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Para profesionales del sector como Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, esta situación evidencia una brecha económica en materia de seguridad. A su juicio, “se está evidenciando que quizá la seguridad vial cuesta dinero”.

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Lo cierto es que muchos elementos que hoy se consideran esenciales —como el ABS o el control de estabilidad— también fueron opcionales en su momento, y solo se generalizaron cuando la normativa obligó a incorporarlos de serie.