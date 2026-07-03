Agencia EFE 03 JUL 2026 - 09:44h.

Este primer dispositivo especial dará comienzo a las tres de la tarde de este viernes y finalizará a las 24 horas del domingo 5 de julio

El dispositivo especial de tráfico con motivo de las vacaciones de verano se prolongará hasta el próximo 31 de agosto

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Comienza la primera Operación Verano de este año, un fin de semana en el que se prevé unos 4,8 millones de desplazamientos por carretera. Este primer dispositivo especial dará comienzo a las tres de la tarde de este viernes y finalizará a las 24 horas del domingo 5 de julio.

Coincidiendo con los desplazamientos de los que comienzan sus vacaciones en julio, esta primera operación también incluye las habituales salidas de fin de semana, lo que provocará incrementos de la circulación y atascos en las principales vías de salida de las grandes ciudades y en las carreteras hacia destinos turísticos y segundas residencias.

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El dispositivo especial de tráfico con motivo de las vacaciones de verano se prolongará hasta el próximo 31 de agosto, un periodo en el que la Dirección General de Tráfico (DGT) espera más de 104 millones de viajes, un 3,7 % más que el pasado año.

Se estima que 49,7 millones se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto, por lo que se pondrá en marcha otras tres grandes operaciones especiales: la del 1 de agosto (del 31 de julio al 2 de agosto), la del 15 de agosto (del 14 al 16 de agosto) y la de retorno (del 28 al 31 de agosto).

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Durante estos meses se desarrollarán campañas específicas de vigilancia de motocicletas en fines de semana, y de control de velocidad y consumo de alcohol y drogas.

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Nuevas medidas de seguridad

La DGT recuerda que este verano es obligatorio llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera. Se trata de una operación salida con otras novedades como el teléfono de atención a las víctimas de tráfico 018 y medidas especiales de regulación con motivo del eclipse de Sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

Tráfico insiste en que la prudencia y el respeto de las normas de circulación para combatir la siniestralidad al volante. Además, recomienda planificar el viaje para evitar imprevistos e informarse del estado de las carreteras, de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que pudieran existir a través de las redes sociales, los boletines informativos en radio y televisión y el teléfono 011.