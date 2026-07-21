Algunas acciones al volante durante el verano pueden salirte caras, y además de ser sancionables, pueden poner en peligro tu seguridad

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Una de las acciones más habituales para combatir el calor extremo del verano es ir a la piscina o a la playa. Si utilizas el coche o la moto para desplazarte, debes tener mucho cuidado y evitar conducir con chanclas o sin camiseta, ya que podrían multarte y pondrás en peligro tu seguridad.

El verano es la época del año con mayor número de desplazamientos por las carreteras españolas, con más de 104 millones, según la Dirección General de Tráfico. Si vas a viajar, lo mejor es seguir estos consejos para evitar imprevistos y reducir el riesgo de sufrir un accidente:

Revisa tu coche: Antes de irte de vacaciones, una de las acciones más importantes es comprobar el estado de tu vehículo para evitar cualquier problema durante el viaje. Batería, neumáticos, líquidos, frenos…

Antes de irte de vacaciones, para evitar cualquier problema durante el viaje. Batería, neumáticos, líquidos, frenos… Descansa cada 2 horas o 200 kilómetros: Es muy importante parar a descansar unos 15 minutos cada 2 horas o 200 kilómetros , ya que, a partir de este momento, se incrementan los errores y disminuye la atención al volante .

Es muy importante , ya que, a partir de este momento, . Adapta la conducción al tráfico: Si el tráfico es denso, debes ir más atento y respetar la distancia de seguridad. Si llueve o hace mal tiempo, lo mejor es reducir la velocidad y extremar las precauciones.

Si el tráfico es denso, Si llueve o hace mal tiempo, Respeta los límites de velocidad y siempre 0 alcohol al volante: Exceder los límites de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas son las multas más comunes en verano. La velocidad excesiva es muy peligrosa al volante y un factor de riesgo que está presente en más del 20% de los accidentes con víctimas mortales. El exceso de velocidad está sancionado en España con entre 100 y 600 euros y además te pueden quitar puntos en el carné de conducir. Si conduces bajo los efectos del alcohol y/o las drogas, la multa podría llegar a ser de 1.000 euros y 6 puntos en el carné. Además, puedes estar cayendo en un delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas. Recuerda que la única tasa segura es 0,0 alcohol.

Las acciones más peligrosas en verano: Mucho cuidado al conducir con chanclas o sin camiseta

En verano hay algunas acciones muy peligrosas al volante, como conducir con chanclas o sin camiseta. Es cierto que no existe ninguna norma exacta que lo prohíba, pero estos hábitos pueden afectar a nuestra conducción y suponer un peligro para la seguridad vial. No hay un artículo específico en el Reglamento General de Circulación que nos dé la respuesta, pero hay varios que nos ayudan a aclarar este asunto:

Artículo 3.1: Hace referencia a la forma de conducción, que debe hacerse con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno ; y prohíbe terminantemente conducir de modo negligente o temerario.

Hace referencia a la forma de conducción, que debe hacerse con la ; y prohíbe terminantemente conducir de modo negligente o temerario. Artículo 17.1: Establece que los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos .

Establece que los conductores deberán estar en . Artículo 18.1: El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente en la conducción; así como cuidar la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados.

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Aunque no esté prohibido conducir con chanclas o sin camiseta, lo más recomendable es no hacerlo y utilizar calzados más cómodos y seguros y llevar la camiseta puesta. Conducir con las chanclas, reduce el control y la sensibilidad sobre los pedales, aumentando el riesgo de que el pie resbale, se trabe al frenar o no presione con la fuerza necesaria, y esto compromete la seguridad, pudiendo provocar un grave accidente de tráfico. Además, si tampoco llevas camiseta, en caso de frenazo brusco o accidente, el cinturón de seguridad puede causarte quemaduras graves y cortes profundos, ya que está en contacto directo con la piel.

Con chanclas al volante o sin camiseta, los agentes de tráfico interpretarán que la conducción se ve afectada y serás multado. En estos casos, las sanciones pueden ser de 80 euros, si conduces con chanclas, y pueden oscilar entre los 80 y los 200 euros si no llevas camiseta.