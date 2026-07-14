Más de 100 millones de desplazamientos con un tercio de los vehículos sin el mantenimiento adecuado

Antes de viajar, revisar el coche es clave para la seguridad

La DGT cambia la normativa de circulación para proteger más a los peatones en las ciudades a través de los semáforos

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Mantener el vehículo en buen estado es fundamental para la seguridad vial. Circular con un coche que presenta deficiencias mecánicas puede multiplicar por cinco el riesgo de sufrir un accidente, especialmente en una época como el verano, cuando se prevén más de 100 millones de desplazamientos por carretera.

Pese a la importancia de las revisiones, el 34 % de los conductores reconoce que no realiza el mantenimiento anual de su vehículo. El principal motivo es el coste económico, una razón que también explica que prácticamente uno de cada tres conductores no pase la ITV.

Neumáticos, frenos y dirección, elementos clave

Los expertos advierten de que un fallo en los neumáticos, los frenos, la suspensión o la dirección incrementa de forma considerable el riesgo de accidente. Estas averías comprometen la capacidad de respuesta del vehículo y pueden tener consecuencias graves en carretera. Las cifras reflejan la importancia de un correcto mantenimiento. En los últimos diez años, cerca de 700 personas han fallecido en siniestros de tráfico en los que al menos uno de los vehículos implicados presentaba deficiencias técnicas.

Con el aumento de los desplazamientos durante el verano, revisar el estado del coche antes de emprender un viaje es una medida esencial para reducir riesgos y mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía.