Susana Guzmán 02 AGO 2026 - 18:59h.

Abandonar a un peatón tras un atropello conlleva penas de cárcel y la retirada del carné de conducir

103 peatones murieron en vías interurbanas, la mayoría en carreteras secundarias, durante el año pasado

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Alejandra tenía 17 años cuando fue mortalmente atropellada en la M-117 en el término municipal de Fuente el Saz de Jarama, Madrid. Salió de casa como cada día para ir al instituto pero, para llegar a la parada del autobús, tenía que caminar por la carretera sin arcén. El conductor se dio a al fuga y la colaboración ciudadana fue crucial para encontrar al hombre que la abandonó en la cuneta. Un año después de este caso, las penas se endurecieron.

"Resulta paradójico que si la persona había muerto en el momento del accidente ese delito de omisión de socorro ya no servía porque no le podías prestar ninguna atención", señala Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados. Abandonar a un peatón tras un atropello conlleva penas de cárcel y la retirada del carné de conducir.

La mayoría de los atropellos se registran en las ciudades

Tan solo el año pasado, 103 peatones murieron en vías interurbanas, la mayoría en carreteras secundarias. Mario Arnaldo recuerda que siempre hay que velar por la seguridad de los peatones y destaca que "nunca hay que tratar de cruzar los carriles de una autovía".

Aunque es en las ciudades donde más atropellos se registran. A pesar de que las limitaciones de velocidad han reducido la mortalidad, no ha conseguido bajar el número de accidentes. En muchos casos, ocurren por las distracciones y las imprudencias de los peatones.