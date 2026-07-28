Una mujer herida crítica y una menor menos grave al ser atropelladas en Barcelona

La mujer ha sido evacuada en estado crítico al Hospital Clínico, y una menor, trasladada en estado menos grave al Hospital Sant Joan de Déu.

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Una mujer ha resultado herida crítica y una menor en estado menos grave al ser atropelladas este martes por un turismo en la confluencia entre las calles Aragó y Rambla Catalunya, en el centro de Barcelona.

Según han informado fuentes municipales y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el atropello ha ocurrido alrededor de las 15.00 horas a la altura del número 260 de la calle Aragó.

El SEM ha atendido a dos personas, una mujer, que ha sido evacuada en estado crítico al Hospital Clínico, y una menor, trasladada en estado menos grave al Hospital Sant Joan de Déu.