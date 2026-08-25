José Miguel Crespo, director de autoescuela, explica las ventajas de aprender con un coche automático y advierte de su principal limitación

La función oculta del mando del coche que muchos conductores desconocen y puede evitar problemas

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ZamoraLos tiempos cambian. Sacarse el carné de conducir con un coche automático es una opción cada vez más extendida entre los alumnos de las autoescuelas. La principal diferencia respecto al vehículo manual está en el manejo: desaparecen el embrague y el cambio de marchas y el alumno puede centrarse desde las primeras prácticas en aprender a “circular”.

Para hablar de las principales diferencias con respecto al carné manual, más allá de que es más fácil, hablamos con José Miguel Crespo, director de la autoescuela Mototruck (Zamora). El experto explica que cada vez son más los alumnos que eligen esta opción porque el mercado del automóvil está evolucionando hacia los vehículos automáticos, híbridos y eléctricos y que puede salir más barato ya que "hay alumnos que reducen bastante el número de prácticas”. Eso sí, también advierte de una consecuencia importante: quien obtiene el permiso B sacándose el práctico con un vehículo automático lleva incorporado el código 78, que limita la conducción exclusivamente a vehículos con transmisión automática. Es decir, no podrá ponerse legalmente al volante de un coche manual, ya que hacerlo puede conllevar una costosa multa y la retirada de puntos en el carné.

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Aprender a conducir con un automático es más sencillo

“El manejo del coche es más fácil”, afirma Crespo. El director de autoescuela explica que “la circulación es la misma”, pero con un coche automático “empiezas ya aprendiendo a circular directamente, porque es acelerar y frenar. Se olvida del cambio de marcha, del embrague, de que si salgo en cuesta tengo que sujetar un poco más el embrague, un poco menos. Todo eso se lo ahorra”.

Además, avanza que el carné con un coche automático es una opción que cada vez elige más gente: “Antes era gente más mayor, que iba a empezar a conducir o volvía a conducir a partir de los 60 años, y ahora cada vez más gente joven, incluso de 18 años”. Y cuenta un caso reciente en su centro con “un chiquito que tiene 18 años” que se acaba de bajar del coche automático y que afirma que “no va a coger ya un coche manual nunca” porque “en su casa solo hay coches automáticos y va a sacárselo solo con automático”.

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¿Es más fácil y barato sacarse el carné de conducir con un coche automático?

El examen práctico no cambia por realizarse con un vehículo automático. “El examen es el mismo. Lo que le van a exigir al alumno es saber circular, saber observar, que se anticipe, que respete las normas, pero lo único que le facilita mucho es ese manejo del vehículo. No es que sea más sencillo el examen como tal, pero sí que el manejo del vehículo es más sencillo”, explica el director de la autoescuela Mototruck.

No hay un examen más fácil, ya que “te van a exigir lo mismo sea automático o manual, pero sí que es más fácil el aprendizaje con un coche automático que con un coche manual”.

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Aunque no hay diferencias en el examen de conducir, aprender con un coche automático no garantiza necesitar menos clases prácticas, aunque sí puede reducir el número de prácticas en determinados casos (y por ello que salga más económico). “Sí que hay alumnos que reducen bastante el número de prácticas, depende de cada persona al final. Tampoco es que el automático haga milagros”, comenta Crespo.

La ventaja aparece especialmente entre quienes tienen dificultades para coordinar embrague y marchas. En ese sentido "algunos alumnos sí que avanzan bastante más rápido" según el experto.

El principal inconveniente es el código 78: no podrás conducir un coche manual

La gran desventaja de examinarse con un coche automático es que el que elija esa opción no podrá conducir un manual. Si el examen práctico se realiza con un vehículo automático, el permiso incorpora el código 78, que limita la conducción exclusivamente a vehículos con transmisión automática.

“El inconveniente es que el coche manual no lo puede utilizar. Al sacarlo con manual sí que puedes conducir manual y automático. Pero si sacas solo de automático, solo vas a poder conducir coches automáticos”, explica Crespo. Si te pillan conduciendo un vehículo manual con el código 78 en el carné, podrías enfrentarte a una multa de hasta 500 euros y a la retirada de 4 puntos del carné de conducir. Además, si tuvieras un accidente en carretera, la compañía de seguros podría negarse a cubrir determinados daños, tanto los ocasionados a terceros como los propios.

Si te arrepientes y quieres sacarte el carné para conducir un coche manual y, por tanto, eliminar ese código 78, actualmente debes superar el examen de conducir con un coche manual. Esto podría cambiar con la nueva normativa europea, que contempla sustituir la prueba por un curso de siete horas de formación práctica en un vehículo manual: “La idea que quieren no es todavía 100% real, pero va encaminada en que la gente se saque el carné con coche automático y, si quiere conducir coche manual, tenga que hacer unas 7 horas de prácticas en coche manual. Todavía esas ideas están en el aire y no son ciertas al 100%”.

El futuro cambia hacia los coches automáticos

El auge del coche automático está modificando las preferencias de los alumnos y está transformando la oferta de las propias autoescuelas. En el caso de la autoescuela Mototruck explican que han abierto una autoescuela que se dedica solo a coches automáticos y que "ya no hace coches manuales".

La explicación está en la propia evolución del mercado del automóvil, que también supone uno de los principales beneficios para quienes se sacan el carné con un coche automático. “La principal ventaja es que ahora casi todos los coches que trae el mercado son automáticos. Antes trabajábamos siempre con coche diésel manual. Encontrar un coche diésel manual hoy en día es casi una misión imposible. Y ahora la ventaja principal que tiene es que el alumno puede aprender, por ejemplo, tenemos coche eléctrico, diésel y de gasolina automático. Entonces al final tiene distintas opciones, con híbridos, con eléctricos, con diésel. Va a probar diferentes tipos de vehículos, que eso con un manual pues es más complicado”, matiza Crespo.

Además, para José Miguel Crespo, director de la autoescuela Mototruck, la tendencia para el futuro es clara: “Todo el mercado evoluciona hacia el automático. Se dice que el que prueba un coche automático ya no quiere coger un coche manual”. Una transformación que también cambia la percepción tradicional del automóvil y que antes se creía que al que le gustaba conducir tenía que comprarse un coche manual y ahora ya no. Como finaliza Crespo: "Ahora con los cambios que hay, con todos los sistemas que traen los coches, el cambio manual es el que ha quedado obsoleto”, pero cabe remarcar que “conducir al final es lo mismo”.