La función oculta del mando del coche que muchos conductores desconocen y puede evitar problemas

Las distintas marcas y modelos presentan funciones diferentes, aunque haya puntos en común

El error al usar el aire acondicionado del coche que dispara el consumo más de lo que imaginas

Compartir







Que la llave del coche haya dejado de ser una simple lasca metálica para convertirse en una centralita electrónica es, a estas alturas, una obviedad. Sin embargo, que la mayoría de sus propietarios ignore algunas de las funciones que ese pequeño mando esconde tras la combinación paciente de sus botones, no lo es tanto.

Sorprende esa supuesta dejadez, sobre todo cuando nos fijamos en el precio de reposición de esta pieza, que puede alcanzar entre 100 y 600 euros en función de la marca y el modelo. Esto ya nos sirve de pista para darnos cuenta de que son algo más que simple metal.

PUEDE INTERESARTE La DGT avisa del error al arrancar el coche que acorta la vida del motor y muchos siguen cometiendo

La función que evita el bochorno del habitáculo hirviendo

La joya escondida, que además resuelve un problema clásico del verano español y casi nadie usa, es la posibilidad de accionar las cuatro ventanillas simultáneamente desde el mando, sin pisar siquiera el coche. Lo que hay que hacer es tan sencillo que casi resulta insultante no conocer esta función. Basta que apretemos durante tres segundos el pulsador de abrir las puertas para que las ventanillas bajen simultáneamente. D la misma manera si lo que pulsamos es el botón de cerrar las puertas lo que haremos es que las cuatro ventanillas se cierren simultáneamente.

La utilidad práctica de esta función es doble. Por un lado, refrigerar el habitáculo antes de acomodarse en un asiento a cuarenta grados o, más importante, asegurarse desde la acera de que ninguna ventanilla ha quedado indebidamente abierta cuando ya se ha echado a andar hacia la oficina. Sin embargo, es cierto que no todos los modelos la incorporan. Todos los modelos del grupo VW tienen esta función, mientras que en el resto, toca probar.

PUEDE INTERESARTE El truco que recomiendan los expertos para alargar la vida de la batería del coche varios años

Aunque las duraciones difieren mínimamente entre fabricantes, suele ser entre tres o cinco segundos, con la misma lógica. Esta disparidad de tiempos apunta a lo obvio: hay que probar con la llave propia, no fiarse del manual del cuñado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Solo la puerta del conductor

La segunda combinación insospechada y particularmente valiosa en aparcamientos oscuros o estaciones de servicio nocturnas es la posibilidad de desbloquear únicamente la puerta del conductor, dejando cerradas las tres restantes. Para conseguir este truco hay que pulsar al mismo tiempo el botón de 'abrir' y el de 'cerrar' el coche". Es una función que ha ganado popularidad como recomendación de seguridad urbana en zonas donde la apertura simultánea de las cuatro puertas puede facilitar la entrada de terceros no invitados al vehículo, especialmente al asiento trasero.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una tabla de salvación cuando la pila muere

Y una tercera funció, aunque más que oculta, es ignorada, resuelve el pánico del conductor que descubre, aparcado en descampado, que la pila del mando ha agotado su vida útil. En general, las llaves tipo mando tienen escondido el espadín, es decir, la parte metálica de la llave que se introduce en una cerradura, por si en algún momento los botones no funcionan o el mando se queda sin pila, así se podrá abrir el coche manualmente.

Suele haber un pequeño botón para pulsar, que hace salir la llave metálica de forma automática. La cerradura física que muchas veces estará disimulada bajo un embellecedor plástico en la manilla del conductor sigue estando ahí, aunque llevemos años sin usarla.

Otras funciones más sofisticadas

En la gama alta del mercado, además, el telemando incorpora en muchos modelos funciones aún más avanzadas. Por ejemplo, en situaciones climáticas extremas, como un calor intenso o un frío polar, puede activar de manera remota el sistema de climatización del coche. También hay un gesto característico para marcas premium que permite abrir el maletero pasando el pie bajo el parachoques trasero cuando el mando está en el bolsillo del conductor.

Eso sí, hay que tener en cuenta que todas estas funciones dependen del fabricante y del modelo concreto y su activación exacta puede requerir alguna programación previa desde el menú del coche. Es crucial consultar el manual para descubrir las capacidades específicas de cada llave