Ante el revuelo generado sobre un falso cambio en el examen teórico de conducir a partir del 1 de octubre en redes sociales, la DGT y Tráfico se han pronunciado aclarando su formato

Cambios en el carné de conducir: la DGT permitirá llevar coches manuales con el permiso de automáticos haciendo un curso rápido

Compartir







Recientemente, ha circulado en redes y en algunos medios el rumor de un supuesto cambio del examen teórico a partir del próximo 1 de octubre basado en preguntas de desarrollo, vídeos para medir la percepción del riesgo y una prueba más práctica son algunas de las novedades que se han difundido. Tras el revuelo generado la Dirección General de Tráfico (DGT) ha salido al paso para aclarar que el examen no cambiará.

La confusión está en que el día 1 de octubre de 2026 entra en vigor una importante modificación del Reglamento General de Circulación que introduce nuevas normas relacionadas, entre otros aspectos, con la protección de los usuarios vulnerables de la vía. Pero esta reforma no modifica el examen teórico ni el práctico para obtener el carné de conducir.

PUEDE INTERESARTE Cambios en el carné de conducir en 2026: así te afecta la nueva norma de la DGT si has nacido entre 1956 y 1961

La DGT aclara que el examen seguirá igual

Ante los mensajes que apuntaban a un supuesto endurecimiento de la prueba, la DGT ha confirmado a 'El Mundo' que “por ahora sigue todo igual”. El examen teórico continuará teniendo 30 preguntas tipo test, que deberán responderse en un tiempo máximo de 30 minutos, y se permitirá cometer hasta tres fallos para obtener el aprobado.

A partir del 1 de octubre, tampoco habrá preguntas de desarrollo ni una nueva prueba basada en vídeos de percepción del riesgo. La DGT reconoce en el citado medio que sí "se está estudiando incorporar vídeos de percepción del riesgo en la parte teórica", pero insiste en que todavía no existe ningún cambio aprobado ni una fecha para su entrada en funcionamiento.

PUEDE INTERESARTE La DGT modifica el examen teórico del carnet de conducir: qué cambia

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, para introducir una modificación de este tipo sería necesario cambiar el Reglamento General de Conductores. Por otro lado, según ha explicado Tráfico, ese procedimiento todavía ni siquiera se ha iniciado, por lo que no existe ninguna norma que establezca que los aspirantes que se examinen en octubre tengan que enfrentarse a un nuevo formato.

Para evitar caer en cualquier bulo, la DGT recomienda consultar únicamente las fuentes oficiales. En su página web cuenta con un apartado específico sobre los permisos de conducción, donde se detalla cómo son las pruebas, tanto teóricas como prácticas. Además, la Jefatura Provincial de Tráfico continúa siendo la referencia oficial para consultar las fechas de examen y las plazas disponibles.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Qué cambia realmente a partir del 1 de octubre?

El Real Decreto 518/2026, publicado en el BOE el 26 de junio, modifica el Reglamento General de Circulación el 1 de octubre, y pone el foco especialmente en la protección de los usuarios vulnerables. Por primera vez, la normativa incorpora una definición específica de estos usuarios, que incluye a peatones (entre ellos personas mayores, menores, personas con discapacidad o movilidad reducida), ciclistas, conductores de vehículos de movilidad personal y usuarios de motocicletas y ciclomotores.

La reforma también introduce cambios relacionados con los vehículos de movilidad personal, las motocicletas y determinadas situaciones de circulación. También se regulan nuevas obligaciones para determinados usuarios y se introducen cambios para mejorar la seguridad de los colectivos considerados más vulnerables.

Un cambio a futuro que todavía no tiene fecha

La posibilidad de modernizar el examen teórico sí está sobre la mesa, pero no está vinculada al 1 de octubre. La DGT estudia que la prueba incorpore contenidos que permitan valorar mejor la capacidad del futuro conductor para identificar y anticiparse a situaciones de riesgo.

La idea de introducir vídeos de percepción del riesgo no es, por tanto, completamente falsa. Lo que es incorrecto es asegurar que vaya a aplicarse a partir del próximo 1 de octubre. A día de hoy, Tráfico no ha aprobado ese cambio ni ha iniciado el procedimiento reglamentario necesario para hacerlo efectivo.

Por tanto, quienes estén preparando actualmente el carné no tienen que adelantar su examen por miedo a encontrarse con una nueva prueba en octubre. Lo que entrará en vigor serán los cambios en las normas de circulación, pero no en el examen para sacarse el carné. La reforma del Reglamento General de Circulación es real; el supuesto nuevo examen, de momento, no.