Los coches eléctricos y los de segunda mano se convierten en soluciones a la subida de precio de los carburantes

La DGT, sobre cómo reducir el consumo de combustible ante las subidas de precio: "Entre el 30 y el 50% depende de la forma de conducir"

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Cada vez son más empresas de vehículos las que apuestan por las opciones eléctricas frente a las convencionales para luchar contra las continuas subidas de precio de los carburantes que provoca crisis energéticas como las que ha desencadenado las sucesivas guerras.

Además, llenar el depósito se ha convertido en un problema para la economía familiar de muchas personas en España. La venta de los coches nuevos ha caído tanto que incluso ya no es algo habitual, pero la gente que sigue comprando coches de kilómetro 0, el 30% de ellos prefieren que sea eléctrico y un 44% híbrido enchufable.

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El carburante sigue siendo el problema de muchas personas, pero también de muchos Gobiernos que tratan de buscar soluciones para evitar que se convierta en un gran problema de la economía del país. Y una de estas opciones pueden ser los coches eléctricos.

Por qué apostar por los eléctricos

Los profesionales como Fernando Valle, CEO del Valle de la automoción, ya han podido comprobar que los vehículos eléctricos ya son primera opción porque "la gente ya ve como una alternativa real, además ya hay un mercado y una oferta". Cuando los vehículos eléctricos salieron al mercado tenían un precio que no todo el mundo se podía permitir, pero con el paso de los años "el producto se ha estabilizado".

Los coches de segunda mano también se han convertido en una de las opciones favoritas de los nuevos compradores. Los datos reflejan que la compra de coches de gasolina y diésel es tres veces menos que la de los vehículos alternativos. Una de las razones es la continua subida de los carburantes.

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Conductores como Mario han dicho estar agotados de ver precios inalcanzables en los paneles de las gasolineras, por eso han cambiado a híbrido enchufable que permite circular en ciudad en modo eléctrico "teniendo solo que cargarlo dos o tres días, sin gastar nada de gasolina".