Las mejores rutas a caballo por las playas de Andalucía

Quienes sean fans de ambas actividades, un buen paseo a caballo por la playa puede marcar la diferencia entre un día normal y uno para el recuerdo. No es una actividad que pueda hacer cualquiera, no solo porque no todo el mundo sabe montar a caballo o está dispuesto a intentarlo, también porque hay que tener un caballo y, sobre todo, asegurarse de que la playa escogida permite esta actividad.