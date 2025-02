La Gomera, la mejor isla canaria para visitar en invierno

El invierno gomero es una estación seca en la que vamos a poder disfrutar de más horas de luz que en la Península , lo cual no solamente puede hacer más aprovechables los días, sino que tiene su efecto en nuestro estado de ánimo y el disfrute de unas vacaciones en óptimas condiciones para sacar el máximo partido a una escapada invernal.

El abanico de temperaturas suele oscilar entre los 23 grados de máxima y 14 grados centígrados de mínima. Con una temperatura media de unos 20 grados en invierno , sin duda se hará más llevadero el viaje en pleno invierno, especialmente a quienes no les gusta el frío de esta estación. No es descabellado incluso poder darse un baño en sus playas, pues se puede tomar perfectamente el sol y después probar el frío de las aguas del Atlántico.

La cumbre de la isla, el Alto de Garajonay y sus 1.484 metros de altitud, es un observatorio excelente desde el que no solamente se pueden apreciar atracciones turísticas locales, como la Fortaleza de Chipude, sino que también es el mirador perfecto para ver (en días despejados) las islas vecinas de El Hierro, La Palma, Gran Canaria y Tenerife. En esta última vamos a poder apreciar en todo su esplendor el Teide. Además, es uno de los mejores emplazamientos para la observación astronómica debido a su ubicación privilegiada y a la poca incidencia de la contaminación lumínica, lo que hará las delicias de aquellos que quieren observar las estrellas... o los satélites de Starlink en movimiento.

La altura, orientación y compleja orografía de La Gomera dan paso a la formación de múltiples hábitats en los que se pueden descubrir diferentes formaciones vegetales naturales. Concretamente, cuenta con un total de 4.182 variedades vegetales, de las que 1.063 son endémicas y 268 son exclusivas de la isla. En un único tour por la isla podrás ver roques fruto de la erosión, fondos marinos con sello volcánico que merece la pena bucear, palmerales entre los bancales que antiguamente se usaban para la agricultura, barrancos entre los que descubrir pequeñas calas y playas de arena oscura, etc.

No solamente podemos destacar esta isla a nivel de flora, sino que su fauna también es muy rica y variada , más de lo que podríamos pensar para el tamaño de La Gomera. Según los cálculos, existen 4182 especies terrestres, de las que 1.021 son endémicas y 264 de ellas son exclusivas de la isla. En este caso, el principal exponente de la fauna insular es el Lagarto Gigante de La Gomera (gallotia bravoana), una de las especies más amenazadas del planeta y que hasta hace pocos años incluso se pensaba que se había extinguido.

Con todos los ingredientes que hemos ido enumerando (y muchos más que tienes que descubrir in situ), no es de extrañar que la isla gustase tanto a Cristóbal Colón en su época de los viajes al Nuevo Mundo. Puedes seguir los pasos del descubridor y comprobar por ti mismo qué hace tan especial a La Gomera y por qué no cuenta con tantos turistas como merecería por su riqueza natural y cultural que lo hacen un paraíso perfecto para viajar en invierno.