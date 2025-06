Inés Gutiérrez 26 JUN 2025 - 20:40h.

Viajar con tu propio vehículo tiene muchas ventajas, proporciona libertad y comodidad

Las ciudades más caras para aparcar en la calle

MadridEntre las muchas maneras de viajar y desplazarse, hacerlo con vehículo propio tiene una gran cantidad de ventajas, para empezar, la libertad que otorga no depender de horarios ni normas impuestas por otro. Si viajamos en nuestro propio coche podemos salir a la hora que queramos, hacer las paradas que necesitemos y creamos conveniente e, incluso, modificar el itinerario si pasamos por un lugar que nos parece interesante.

También podemos llevar el equipaje que queramos, siempre y cuando entre en el maletero o alguno de pasajeros del vehículo tenga una habilidad descomunal a la hora de lograr que las maletas encajen. Viajar en coche evita que tengamos que intentar meter en una maleta minúscula todo lo que tenemos que llevar, para ahorrarnos unos euros siguiendo las normas de las aerolíneas. Además, tener nuestro propio coche permite que podamos desplazarnos donde queramos una vez que estamos en destino.

Evidentemente, no todo es positivo, viajar en nuestro propio coche tiene también algunas desventajas que no se pueden pasar por alto. La primera de ellas es que conducir puede llegar a ser muy cansado, sobre todo si no hay segundo conductor con el que turnarse. También hay un mayor riesgo de encontrar atascos que viajando en tren o en avión, y puede haber gastos extra, como la gasolina.

Además, y no por ello menos importante, una vez que estamos en destino tenemos que ser capaces de aparcar el coche, algo que no siempre es barato, sobre todo en las principales ciudades turísticas de España.

Cómo aparcar gratis (o muy barato) en las ciudades turísticas de España

En general, hay algunos tips y consejos que pueden ayudarnos a conseguir aparcamiento gratuito o por lo menos más barato de lo que nos costaría dejar el coche sin tener en cuenta nuestras opciones. Por ejemplo, es importante buscar las zonas blancas de las ciudades, sobre todo de aquellas en las que la mayor parte de las zonas son de pago. Otra opción es buscar si existe la posibilidad de dejar el coche en un parking gratuito.

Si ninguna de estas opciones es posible, lo mejor es buscar alternativas, como aprovechar las horas en las que las zonas de pago ya no son efectivas, tal y como sucede a partir de una hora determinada, los sábados por la tarde o los domingos y festivos. En estos casos hay que tener en cuenta la hora a la que vuelve a ser efectivo, porque podríamos llevarnos una desagradable sorpresa.

En las ciudades más grandes una opción es alejarse del centro, buscando las zonas de parking gratuito para dejar allí el coche después de haber dejado las maletas en el alojamiento. Una vez que el coche esté aparcado, lo mejor será moverse en transporte público, evitando tener que buscar dónde aparcarlo a diario o estar pendiente de si hay que moverlo. En ciudades como Madrid existen los llamados ‘aparcamientos disuasorios’, donde la estancia será gratuita mostrando el billete del transporte público.

Por supuesto, otra opción es cruzar los dedos y tener muchas esperanzas en encontrar siempre una plaza libre junto a nuestro alojamiento y que sea gratuita, pero no es igual de efectivo.