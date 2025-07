Inés Gutiérrez 27 JUL 2025 - 06:30h.

Viajar en tren es muy cómodo, evitas atascos y tener que estar pendiente del coche

Recorriendo España en tren: rutas para escapadas inolvidables

MadridEl verano es una época que muchas personas aprovechan para viajar y descubrir nuevos rincones. Algunos prefieren hacer un gran viaje y marcharse lo más lejos posible, otros disfrutan más las pequeñas escapadas, esas que pueden hacerse con una mochila y un billete de tren.

El tren se ha convertido en una opción estupenda para todos aquellos que no quieren estar pendientes del coche todo el rato, pero no están dispuestos a renunciar al placer de viajar. Hay muchas escapadas que se pueden hacer y que no llevan demasiado tiempo, a menos de dos horas de Madrid o de Barcelona hay muchas más opciones de las que pensamos y todas tienen algo que las hace especiales, diferentes y atractivas.

Viajes cortos de verano en tren desde Madrid o Barcelona

Una escapada breve es una estupenda idea para desconectar del día a día, no es necesario llevar coche y son muchos los destinos que están más cerca de lo que pensamos. Si tomamos como referencia ciudades como Madrid o Barcelona, seguro que alguna de estas opciones es lo suficientemente atractiva como para llamar nuestra atención.

Madrid. Aunque dos horas en tren nos parezca que no nos van a llevar demasiado lejos, lo cierto es que es toda una sorpresa descubrir que nada más lejos de la realidad. Podemos hacer una escapada a Cuenca, y todavía nos sobraría una hora de esas dos señaladas, lo que da mucho más tiempo para disfrutar de lugares emblemáticos, como las casas colgantes, y de su gastronomía.

A menos de dos horas también está Valencia, para aquellos que quieran ver un lugar nuevo, pero también tengan ganas de playa. Zaragoza también se encuentra dentro de este rango, ideal para hacer una visita a la Basílica del Pilar, a orillas del río Ebro. Valladolid y su catedral, o Toledo y su Alcázar también pueden ser buenos destinos. Si no te importa excederte ligeramente en esas dos horas, también puedes apuntar Alicante a tu lista.

Barcelona. Una escapada breve (de apenas media hora en tren) desde Barcelona, pero que merece mucho la pena es Sitges. Famoso por su festival de cine, esta ciudad tiene muchos lugares que visitar y también muchas playas para refrescarse. Girona es otro de los lugares que merece la pena visitar en una escapada de uno o dos días, aunque seguramente nadie tenga nada en contra de pasar más tiempo allí. Hay mucho por ver, mucho por descubrir y merece la pena.

También Zaragoza está en la lista si viajas desde Barcelona, así como Tarragona. Los más aventureros pueden darse un capricho y acudir a Port Aventura, una experiencia para toda la familia y una escapada en la que grandes y pequeños pueden pasarlo de maravilla, siempre y cuando les gusten los parques de atracciones, las montañas rusas y lleguen a la altura mínima para poder disfrutarlas.

Escapadas sencillas, cerca de casa e ideales para poder salir de la rutina y disfrutar un poco del verano descubriendo un lugar nuevo y con mucho que ofrecer.