Las ludotecas para adultos son una experiencia de ocio única con juegos de mesa, cerveza artesanal y un ambiente tranquilo sin niños para disfrutar jugando

MadridEn los últimos años, han comenzado a proliferar espacios donde los adultos redescubren el placer de jugar. No hablamos de videojuegos, ni de sesiones infantiles. Son auténticas ludotecas dirigidas a adultos, un espacio donde se mezcla el ocio tranquilo con el juego en compañía.

En estos locales no hay ruido de parque, ni gritos de niños ni tampoco menús infantiles. Lo que se encuentra es una gran estantería de juegos de mesa cuidadosamente seleccionados, mesas amplias, iluminación cálida, cerveza artesanal y adultos de todas las edades, que buscan pasar una tarde divertida jugando como si fueran niños, pero con las comodidades de un adulto.

No se trata de las típicas estampas de personas mayores jugando al dominó o al parchís en el hogar del jubilado de turno. Es más bien una experiencia contemporánea, interactiva y social, donde no solo se juega, sino que se construyen relaciones, se pone en marcha la mente y se disfruta de la cultura del tiempo libre alejada de las pantallas. Lo mejor es que no hay edad para empezar.

Qué son las ludotecas para adultos

También son llamados bar o café de juegos de mesa para mayores, y son un espacio pensado para jugar, socializar y consumir en un ambiente sin presencia infantil. Dispone de una extensa biblioteca de juegos, personal que explica las reglas, mesas cómodas y una oferta de bebidas para acompañar las partidas. En algunas ludotecas para adultos admiten jugadores de todas las edades, pero se suelen programar siempre sesiones o zonas “solo adultos”.

La primera ludoteca para adultos se encuentra en Toronto, la Snakes & Lattes, abierta desde 2010, la cual fue la base para replicar este modelo en Occidente: se trata de un ambiente relajado, hay una colección enorme de juegos y barra con cerveza artesanal. En Madrid destaca el Six Board Game Café, en ella se puede disfrutar de un ambiente adulto y también, de una terraza amplia, donde jugar se convierte en un plan de tarde completo.

Según un informe reciente sobre café-ludotecas, el mercado global de este sector ha crecido bastante, y cuenta con una proyección importante en 2030. Esto refleja un interés que continúa creciendo en experiencias sociales presenciales, sobre todo para aquellos que quieren desconectar y compartir en persona.

En España, aún son minoritarios, pero existen iniciativas en Madrid, Barcelona y otras ciudades, las cuales promueven estas ludotecas enfocadas al público adulto.

¿Por qué son ideales para mayores de 55?

Las ludotecas para adultos no son solo un refugio moderno para aquellos que quieran desconectar del bullicio urbano o el ruido digital. Para las personas mayores de 55 años, representa una alternativa cultural y social de gran valor. Una de las mayores ventajas de estos lugares es que son espacios de socialización sin presión ni edadismo. Son espacios pensados para disfrutar en compañía, sin necesidad de ir en grupo y sin sentir que se es demasiado mayor para disfrutar jugando.

La mayoría de estos locales fomentan un ambiente acogedor, intergeneracional pero sobre todo adulto, donde lo importante es compartir una buena experiencia, reírse con las reglas del juego, charlar con desconocidos y sentir que aún se pueden hacer amigos.

Por otro lado, jugar a juegos de mesa no es solo un pasatiempo. Es un ejercicio mental en toda regla. Muchos estudios en neuropsicología del envejecimiento demuestran que juegos como Carcassonne, Catan, Rummikub, Dixit o Azul ayudan a mantener en forma funciones clave del cerebro como la memoria de trabajo, la atención, la concentración, la toma de decisiones, la planificación, la estrategia o la resolución de problemas.

Todo esto se produce de manera natural, sin esfuerzos, porque es un contexto lúdico. Es decir, mientras que uno se está divirtiendo, su cerebro está ejercitándose de manera integral.

Para muchos adultos mayores, sobre todo, después de la jubilación o la pérdida de vínculos significativos, pueden estar sufriendo sentimientos de desconexión, apatía o aislamiento emocional. Las ludotecas para adultos se convierten en un oasis para ellos, son espacios de reencuentro con el disfrute, la conversación y el humor.

No es simplemente ocupar el tiempo, es hacerlo con sentido. Se trata de reír, colaborar, competir de manera sana, sorprenderse y aprender juegos nuevos. Todo esto es capaz de elevar el estado de ánimo, estimular la dopamina y reducir el riesgo de depresión. Además, estas ludotecas suelen contar con personal amable que hace más fácil la inclusión de nuevos jugadores, evitando que alguien pueda sentirse fuera de lugar o torpe por no conocer las reglas. De lo que se trata es de aprender y disfrutar, no de demostrar algo.

Además, para muchos adultos mayores, los espacios de ocio actuales pueden resultar incómodos: mucho ruido, restaurantes saturados, planes nocturnos con un ritmo agotador o cafés llenos de gente mirando pantallas. Estas ludotecas son un lugar pausado, presencial, donde se le da importancia a la conversación y a la experiencia analógica. El móvil no se suele utilizar, y lo importante pasa en la mesa.

Quizás lo más potente de estas ludotecas es que los adultos se permiten jugar sin ser tratados como niños. Se rompe la idea de que el juego es una cosa solo de la infancia o de abuelos con nietos. El juego es cultura, estrategia, conversación y conexión sin edades.