Inés Gutiérrez 26 SEP 2025 - 19:20h.

Los monasterios destacan por su belleza, pero también por ser lugares espirituales y silenciosos

Así es el monasterio de España que cumple 1.000 años

Compartir







MadridEn nuestra lista de prioridades es más que probable que hayamos notado cómo sentirnos en paz y tranquilidad escalaba posiciones hasta alcanzar los primeros puestos. Esto se ha convertido en norma en nuestro día a día, pero también es algo que muchas personas buscan durante sus vacaciones.

Poco importa que durante el día tengan mil escapadas planeadas, paseos por las zonas más escarpadas de las montañas o salidas a los bares de moda en los que poder bailar la canción del verano, cuando regresan al lugar en el que se hospedan, lo único que quieren es poder dejar el ruido atrás, disfrutar de una placentera noche de sueño de calidad y encontrar un poco de paz.

PUEDE INTERESARTE Los tres mejores destinos para mayores de 50 años a menos de dos horas si vives en Madrid o Barcelona

Esto es más sencillo de conseguir si se escoge el lugar ideal y los monasterios se están convirtiendo en una alternativa cada vez más atractiva. No porque quieran consagrarse a la vida religiosa, sino porque los monasterios-hotel son cada vez más frecuentes, ofreciendo todo lo que el viajero puede necesitar, a un precio bastante razonable y en un entorno único y, en algunos casos, histórico.

El lujo del silencio: escapada a un monasterio-hotel

Por mucho que ofrezcan servicios similares a los de los hoteles, conviene señalar que, principalmente, son monasterios, por lo que es vital respetar las normas que tengan para sus huéspedes. Puede que se trate de una sencilla cuestión de horarios, pero también puede haber zonas que no están abiertas al público, entre otras cuestiones. Todas ellas conviene conocerlas y, sobre todo, respetarlas.

Algunos monasterios han abierto sus puertas para que la gente pueda conocerlos y disfrutarlos desde dentro, aprovechando que el ambiente que se respira está marcado por la calma, por el silencio, por la desconexión de un espacio en el que el tiempo parece detenerse y las prisas son cosa de otros.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Monasterio de Piedra (Zaragoza) es uno de los que ofrece alojamiento a los viajeros, un lugar ideal para una escapada de fin de semana en un entorno único y que enamora. Un sentimiento que se repite en el Parador de Granada, que se encuentra dentro de los propios jardines de la Alhambra, en un convento del siglo XV. Nada tiene que envidiar el Real Monasterio de Poblet (Tarragona), que es Patrimonio de la Humanidad. En este caso se trata de una hospedería que es solo para hombres, pero cuentan con un hotel donde esta norma no existe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Si buscas silencio, recogimiento y paz, es probable que el Monasterio de Leyre (Navarra) sea una buena opción para ti porque tiene dos ofertas de hospedería. En el caso de la interna está destinada a aquellos viajeros que los escogen con fines espirituales, el resto de viajeros, mujeres y familias, tienen la hospedería externa, el Hotel Hospedería de Leyre donde pueden quedarse (aunque actualmente lo están reformando).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En el Monasterio de Santo Domingo de Silos también cuentan con una hospedería, que está pensada para todos aquellos que quieran alejarse del agobio, el caos y el estrés. Es imprescindible reservar y también respetar sus horarios de comidas. No es necesario ser religioso, solo buscar la paz.