Celia Molina 01 OCT 2025 - 06:30h.

Según el BOE, solo cinco comunidades españolas pasarán el festivo del domingo 12 de octubre al lunes 13 de octubre (y tendrán puente)

Ya es oficial el calendario laboral de 2026 en Madrid: habrá menos puentes y dos festivos dependerán de los ayuntamientos locales

Compartir







En la previsión de los festivos que el BOE hace cada año, queda constatado que no todas las comunidades autónomas van a poder disfrutar de un festivo nacional en el próximo mes de octubre. El día 12, la nación celebrará el Día de la Hispanidad, con su tradicional desfile, si bien el calendario está marcado en este día por ser el dedicado de la Virgen del Pilar. Todas las mujeres así llamadas celebrarán un santo que, en este 2025, cae en domingo, lo que significa que la mayoría de los trabajadores no gozarán de un día libre de más.

Comunidades autónomas dónde la fiesta del Pilar pasa al lunes 13 de octubre

Hay algunas regiones, sin embargo, que sí han recolocado esta fiesta y la han pasado al lunes día 13 de octubre, por lo que empleados y estudiantes disfrutarán de un jugoso puente que está ya a la vuelta de la esquina. Las comunidades afortunadas son: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura, según el Boletín Oficial del Estado. Las demás, tendrán que esperar hasta el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, para disfrutar de un festivo nacional.

PUEDE INTERESARTE España se vuelca con el Día Mundial del Turismo 2025: actividades y visitas gratis a museos y monumentos

En Madrid, como cada año, el domingo tendrá lugar el desfile militar en memoria del día en el que Cristóbal Colon descubrió América, el 12 de octubre de 1492. A este evento, además de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, acudirán en comunión los Reyes de España, el Presidente del Gobierno y la Presidenta de la Comunidad con el objetivo de ensalzar la cultura hispana y la unidad nacional.

Dónde es festivo el 6 de octubre: día de San Froilán

A nivel local, sí que habrá fiestas patronales que incluyen algún día libre para los habitantes de su localidad. El más importante es el 6 de octubre, fecha en la que, en Lugo, se celebra San Froilán. Ésta es, sin duda, una de las celebraciones más grandes de Galicia, que atrae a millones de visitantes al año, y también una gran oportunidad para disfrutar de la riqueza cultural y folclórica de Lugo.

PUEDE INTERESARTE Consejos para preparar una escapada en otoño: destinos a buen precio y con historia cerca de España

El homenaje al santo comienza el día 4 de octubre y termina el día 12, siendo el 6 el único día no laborable. Por suerte, este año cae en lunes, por lo que los lucenses podrán disfrutar de su propio puente. Durante toda la semana, autóctonos y visitantes podrán asistir a los actos religiosos, concursos ferias y desfiles. Especialmente, el de las Mozas, en el que se exalta el traje tradicional gallego.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El 9 de octubre es fiesta en Alcalá de Henares

Alcalá de Henares celebrará su gran semana en este mes de octubre, la semana cervantina. Esta fiesta gira en torno al 9 de octubre, día del bautizo de Miguel de Cervantes, símbolo de la ciudad y un gran escritor de nuestra historia. En honor a su propia naturaleza, el municipio se llenará de actos culturales y literarios, como recitales de poesía, presentaciones de libros y conferencias relacionadas con Cervantes y su obra. También habrá mercadillos, concursos y conciertos, además de apetitosas jornadas gastronómicas.