24 SEP 2025 - 17:25h.

El Consejo de Gobierno aprueba el calendario laboral de 2026: 14 festivos, dos de ellos dependerán de los ayuntamientos locales

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el calendario laboral de la Comunidad de Madrid para el año 2026, que contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales y corresponden establecer a cada uno de los ayuntamientos madrileños, según queda recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

Tal y como ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, el Decreto será remitido al Estado antes del 30 de septiembre, con las 12 fechas fijas, y a las que cada ayuntamiento de la región incorporará las que les corresponden.

La competencia para fijar el calendario de festivos no laborables corresponde al Consejo de Gobierno, si bien esta cuestión se somete a consulta a los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid, además de otras entidades e instituciones económicas y sociales más representativas de la región.

Los festivos de 2026

Así, en 2026 los festivos que tendrán lugar en la Comunidad de Madrid son 1 de enero (jueves), Año Nuevo; 6 de enero (martes), Epifanía del Señor; 2 de abril, Jueves Santo; 3 de abril, Viernes Santo; 1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajo; 2 de mayo (sábado) Fiesta de la Comunidad de Madrid; 15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen; 12 de octubre (lunes), Fiesta de la Hispanidad; 2 de noviembre (lunes), traslado del Todos los Santos; 7 de diciembre (lunes), traslado de la Constitución Española; 8 de diciembre (martes), Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor.