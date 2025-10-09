Inés Gutiérrez 09 OCT 2025 - 15:20h.

El concierto de Gloria Estefan será gratuito para quienes quieran acudir a verlo

La Comunidad de Madrid defiende el concierto de Gloria Estefan: "Tiene un coste muy adecuado a lo que supone"

MadridEl 12 de octubre se celebra en España el día de la Fiesta Nacional y por eso no es raro que, además del famoso desfile de las Fuerzas Armadas, haya otros eventos que hagan que este festivo nacional sea también un día de celebración con amigos y familia. Madrid alberga el desfile, presidido por los Reyes, pero también tiene pensado organizar otros encuentros, más relacionados con el ocio y el divertimento.

Qué hacer el Día de la Hispanidad en Madrid

Mucho se ha hablado del concierto que Gloria Estefan dará ese día, un evento que es gratuito para quienes quieran disfrutar de una de las artistas latinas más importantes de los últimos años. La artista promete dar un buen espectáculo y poner a los espectadores a bailar gracias a sus melodías llenas de ritmo, con las que también suele mostrar su lado más reivindicativo.

No obstante, puede que Gloria Estefan y los conciertos con entrada gratuita no sea el plan ideal para todo el mundo, por suerte hay más cosas entre las que escoger, porque Madrid tiene claro que hay mucho que celebrar, por eso las celebraciones se extienden entre los días 3 y 12 de octubre. Hispanidad 2025 celebra este año su edición número cinco y lo hace con Argentina como país invitado y con la intención de ofrecer nuevas propuestas. Una de ellas es incorporar la Plaza de Colón como escenario, es aquí donde se celebrará el concierto de Estefan, que tendrá lugar el 5 de octubre a mediodía.

Ese mismo día se celebrará en Gran Vía la Cabalgata de la Hispanidad, algo que ya es habitual y que cuenta con la participación de agrupaciones folclóricas de América Latina, también contará con la participación de Estados Unidos.

La música se convierte en un elemento destacado en estas festividades, que cuentan con más de 150 eventos repartidos en varios días y en varios lugares, como la Plaza de España, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, Puente del Rey y la Plaza de Colón.

Se espera la participación de músicos como Eliades Ochoa, Henry Méndez, Babasónicos, Bomba Estéreo, María José Llergo, Mocedades o Los Panchos. Contarán con grandes invitados, como Aleesha, Dillom, La Ganga Calé, Gerardo Morán, Karina La Princesita, Maestro Espada, Miranda! o Muerdo.

Aunque la música sea clave para disfrutar de este encuentro multicultural, no es lo único que ofrece esta festividad, que también centra su atención en el folclore, la gastronomía, la literatura y el cine, por ejemplo, con un ciclo de películas basadas en las novelas de Mario Vargas Llosa, fallecido este mismo año.

Si solo tienes un día para pasar por Madrid y es el 12 de octubre, no te pierdas el desfile de las Fuerzas Armadas, que pasa por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, así como el concierto de Bomba Estéreo, que tendrá lugar en Plaza de España. Si tienes más tiempo, apúntate todo lo que Hispanidad 2025 tiene para ofrecer en la capital, porque son muchos días de celebraciones y nadie quiere perderse a sus favoritos.