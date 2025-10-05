Redacción Madrid Europa Press 05 OCT 2025 - 11:47h.

La programación hasta el 12 de octubre incluye más de 200 actividades entre teatro, conferencias o exposiciones

La cantante Gloria Estefan, a María Casado: "La música fue mi catarsis, lo que me ayudaba a expresar mis emociones"

Compartir







MadridLa ciudad de Madrid vive este 5 de octubre una de las jornadas más esperadas dentro de la programación de la Hispanidad 2025, con motivo del 12 de octubre. Primero, con el concierto gratuito de Gloria Estefan y después con la Gran Cabalgata, en la que desfilan 2.500 personas.

El plato fuerte es la actuación de la cantante cubana a las 12 horas, que ha cogido el relevo del último músico que protagonizó un show inolvidable en 2024: Manuel Turizo. La también actriz y compositora está acompañada de otros artistas invitados.

Ganadora de múltiples premios Grammy y con más de 100 millones de discos vendidos, Estefan ha ofrecido un recorrido por las canciones que marcaron generaciones coincidiendo con el 50º aniversario de su carrera.

Antes, desde las 12, ya Cadena Dial anima el ambiente en la capital con música en directo en un evento conducido por Patricia Maz, Saray Esteso y Jaime Moreno, acompañados por el DJ Javi Ayuso. Todo es de acceso libre hasta completar aforo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ya a la tarde, se celebra la Gran Cabalgata, encabezada por Argentina, país invitado en esta edición, con un recorrido por Gran Vía a partir de las 18 horas. Destacadas agrupaciones participan, como las siguientes en representación de algunos de los 23 países de habla hispana:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Leyendas de México

Mariachi Sol de América

Macondo de Colombia

Ballet Dominicano de Europa

de Europa Kathia Coronel de Paraguay

San Simón Sucre de Bolivia

Raíces y Cal y Canto de Chile

Muana Sinepi de Guinea Ecuatorial

La Tremenda de Cuba

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además, Filipinas se une por primera vez a este evento. Madrid también tiene un papel protagonista con un homenaje a Francisco de Goya a cargo de la compañía Morboria, junto a la Banda Sinfónica Complutense, el Conservatorio Arturo Soria, la Banda Teresa Berganza y agrupaciones de danza tradicional.

Más de 200 actividades hasta el 12 de octubre

La programación de las Fiestas de la Hispanidad 2025 continúa a partir del 6 de octubre y hasta el 12 con ciclos de cine dedicados a Mario Vargas Llosa ('La fiesta del chivo', 18:30 horas, Teatros del Canal) y mesas redondas sobre música y literatura ('Latidos de ida y vuelta', miércoles y jueves, Casa México).

El 7 de octubre, el Auditorio Rafael del Pino acogerá los Premios Influencia Hispana (18 horas), y se inaugurará la exposición 'Ecos del arte del virreinato del Perú' en la Casa Museo Lope de Vega, que podrá visitarse hasta enero de 2026.

La música urbana tendrá su espacio el 9 de octubre con el concierto Hispanidad Urbana (18.30 horas, Plaza de España), con Bon Calso, Chita y Aleesha. La jornada concluirá con actuaciones de Henry Méndez (21 horas, Puerta del Sol) y Los Estanques & El Canijo de Jerez (21.30 horas, Plaza Mayor).

La jornada del día 10 estará marcada por la agenda musical. A las 20 horas, el cantautor murciano Muerdo ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de España. Ese mismo día, actuarán Rita Payés (20 horas, Plaza Mayor), Miranda! (19:50 horas, Puerta del Sol) y Babasónicos (21:30 horas, Puerta del Sol), entre otros.

Esa noche terminará con Silvana Estrada (21:45 h, Plaza Mayor) y Dillom (21:45 h, Plaza de España).

La víspera del Día de la Hispanidad se celebrará con una jornada en el que se podrá disfrutar desde pasacalles literarios ('Palabras por un tubo', 11:30 horas, Jardines de Vista Alegre) hasta espectáculos de clown y circo ('Alquimia', 17:30 horas).

Ese mismo día habrá conciertos como el de Eliades Ochoa (13 horas, Plaza de España), Gerardo Morán (13 horas, Puente del Rey) o el encuentro entre Mocedades y Los Panchos (13 horas, Puente del Rey).

La gran fiesta del español culminará 12 de octubre. A las 11:30 horas con el espectáculo circense 'Acrocirkus' (Jardines de Vista Alegre) y luego con conciertos de bandas municipales, zarzuela en la Puerta del Sol y sesiones de DJ.

A las 19:30 horas, el grupo colombiano Bomba Estéreo clausurará el festival con un gran concierto en la Plaza de España, en el que presentarán su nuevo espectáculo audiovisual.