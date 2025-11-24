Marta Egea 24 NOV 2025 - 08:00h.

La jubilación se ha convertido en el inicio de una nueva etapa y las fiestas se reinventan para reflejar la historia, los logros y pasiones de cada persona

MadridLa jubilación ya no se entiende como el final de una etapa, sino como el comienzo de una nueva vida. Quienes alcanzan este momento vital, lo hacen con mucha energía, ganas de hacer proyectos y mucha curiosidad. Muchos continúan activos y deciden viajar, se reinventan o emprenden. Por esto, las fiesta de jubilación han evolucionado: ya no son reuniones discretas en la oficina o comidas improvisadas, son auténticas celebraciones pensadas para rendir homenaje a una trayectoria y festejar por el futuro con la familia, amigos y compañeros.

Una buena despedida laboral implica algo más que reservar en un restaurante: es crear un espacio simbólico donde se mezclan nostalgia, humor, gratitud y nuevos propósitos. Porque detrás de cada jubilación, hay décadas de entrega, relaciones, aprendizajes y experiencias que merecen ser celebradas a lo grande.

Escoger un tema que cuente su historia

Toda gran celebración que se precie tiene un hilo conductor, y en el caso de una jubilación, ese hilo debería ser la historia personal del protagonista. Un tema bien escogido convierte una fiesta en algo mucho más personal y emotivo.

Puede basarse en su profesión, en una afición que le caracterice mucho o incluso, en su década favorita. Además, se puede personalizar todo al máximo añadiendo fotografías, objetos significativos o frases que evoquen momentos importantes.

Por otro lado, estas fiestas también pueden tener pantallas con vídeos de su vida profesional, playlists con canciones que marcaron épocas o proyecciones de fotos tanto personales como profesionales. Este tipo de narrativa visual hace que el homenaje sea mucho más especial.

Crear dinámicas participativas y momentos emotivos

Una buena fiesta de jubilación no solo se disfruta, se comparte. Incorporar dinámicas participativas hace que la velada se convierta en una experiencia colectiva.

Entre las más populares están los libros de recuerdos, donde los invitados escriben anécdotas o sus mejores deseos para el homenajeado, los videos sorpresa con mensajes de familiares y compañeros de trabajo o las cápsulas del tiempo, donde cada invitado deja una carta o pequeño objeto para que el homenajeado lo abra un año después.

También funcionan muy bien los juegos simbólicos, como “¿Qué harías ahora con tu tiempo libre?” o un “trivial personal” con preguntas sobre la vida del protagonista. Estos detalles hacen que lo emotivo de paso a las risas.

Cuidar el espacio y la ambientación

El lugar donde se celebre la fiesta de la jubilación debería reflejar la esencia del homenajeado. No hace falta que sea ningún lugar de lujo, basta con que sea un entorno cómodo y cálido.

Si se busca un evento íntimo, se puede celebrar en una bodega, una terraza con jardín o un restaurante con reservado para hacerlo más íntimo. Si es algo más familiar se puede recurrir a alguna finca. Si la persona es más urbanita, se puede buscar una azotea en la ciudad o un restaurante con vistas.

En cuanto a la ambientación, la tendencia actual es la decoración emocional. Como hemos mencionado antes, se pueden utilizar fotos colgadas con pinzas, murales con frases inspiradoras, luces cálidas, mesas temáticas con recuerdos o crear una especie de viaje en el tiempo en un rincón con objetos personales y trofeos de trabajo, si los hubiera.

Para darle un toque más moderno, se puede añadir un photocall personalizado o un fotomatón digital con accesorios que aludan a su profesión o hobbies. Estos detalles no solo decoran, sino que hacen de la celebración algo más memorable y cada foto se puede convertir en un recuerdo que ponga la guinda al pastel.

Una gastronomía a la altura del homenajeado

La comida y la bebida son el corazón de cualquier celebración. En el caso de la jubilación, el menú puede convertirse en un homenaje sensorial en toda regla. Una gran idea es diseñar un menú que combine sabores de la infancia y platos modernos. Se puede hacer un recorrido por la vida del homenajeado y si ha vivido en distintos lugares, hacer un guiño a través de su gastronomía, o sencillamente, crearlo en función de sus platos favoritos.

Los buffets tipo estaciones de quesos, embutidos, sushi o dulces, también son tendencia igual que las barras de cócteles personalizados. A la hora de crear la tarta, se puede hacer con el sabor favorito del protagonista de la fiesta o, con alguna forma que haga referencia a su vida laboral, como un libro o una caja de herramientas.

Sorpresas y recuerdos para cerrar con emoción

Ninguna fiesta de jubilación puede terminar sin un momento sorpresa. Puede ser la llegada inesperada de una persona especial, la entrega de un álbum con fotos antiguas o una canción personalizada compuesta por familiares y amigos. En este punto se puede ser todo lo creativo que se quiera para poder sorprender al homenajeado lo mejor posible.

Por otro lado, también se pueden preparar regalos simbólicos: un libro con dedicatorias, un mapa con los viajes pendientes o una ilustración personalizada que refleje su trayectoria. Son detalles que perduran mucho más que cualquier otro objeto.