18 SEP 2025

Un informe del Instituto Juan de Mariana constata que los nuevos jubilados ganan de media 1.760 euros al mes, frente a los 1.670 de los menores de 34 años

Las nuevas pensiones de jubilación ya superan el sueldo medio de los menores de 35 años, según un informe del Instituto Juan de Mariana que pone de manifiesto que, aunque mayores y jóvenes dependen unos de otros, se apoyan dentro de las familias y comparten intereses económicos y sociales, hay desequilibrios evidentes de renta y riqueza entre ellos.

Concretamente, en el primer trimestre de 2025 los nuevos jubilados del Régimen General de la Seguridad Social recibían, de media, en torno a 1.760 euros al mes, 5,5% más que el año anterior. En cambio, el salario medio de los menores de 34 años se situaba alrededor de los 1.670 euros mensuales.

Asimismo, el informe constata que la participación de los mayores de 75 años en la riqueza nacional ha aumentado 12 puntos en 20 años mientras que la de los menores de 35 se ha reducido cinco puntos en ese margen de tiempo. Si en 2002 los menores de 35 poseían el 7,5% de la riqueza nacional, 20 años después solo era del 2%. Por el contrario, la participación de los mayores de 75 ha pasado en este tiempo del 8% al 20%.

Ingresos y consumo

Las diferencias también son perceptibles en los ingresos reales. Entre 2008 y 2024, los de los trabajadores de 18 a 29 años bajaron un 3%, mientras que los mayores de 65 los elevaron un 18%.

Respecto al consumo real, el informe pone de manifiesto que desde 2006 los mayores de 65 lo han aumentado un 5%, mientras que los menores de 30 lo han reducido en un 36%. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, los jóvenes han recortado "drásticamente" sus gastos en muebles, bebidas alcohólicas, transporte, vestido y ocio, pero no en educación y vivienda.

De hecho, en materia de vivienda el informe señala que mientras el 81% de los nacidos entre 1945 y 1965 eran propietarios a los 42 años, hoy menos del 50% de los nacidos después de 1985 lo son, y sólo un 20% de los menores de 35 años tiene hipoteca.

Falsos mitos sobre las generaciones

En opinión de el Instituto Juan de Mariana estos datos desmontan el mito de que los jóvenes no prosperan económicamente por su presunto derroche en ocio, soportes digitales y pequeños gastos cotidianos, y apuntan a un contexto de "salarios estancados, vivienda inaccesible y políticas públicas que no priorizan a las nuevas generaciones".

El organismo concluye que "no se trata de enfrentar generaciones, sino de reflexionar sobre las diferencias económicas que han emergido entre jóvenes y mayores". El verdadero dilema no es si unos y otros compiten por los mismos recursos, sino cómo se organizan y se redistribuyen de manera sostenible y justa.