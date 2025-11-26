Marta Egea 26 NOV 2025 - 20:00h.

Cada vez más personas mayores de 55 años optan por esta fórmula flexible, económica y sostenible para convertir sus viajes en experiencias únicas

MadridPara muchas personas, viajar es uno de los grandes placeres de la vida. Tras la jubilación, por fin, llega el momento de hacerlo sin mirar fechas. Pero, la ilusión de recorrer el mundo a menudo se frena por el precio del alojamiento. Quedarse en hoteles, apartamentos turísticos o hacer escapadas cortas puede suponer un gasto difícil de sostener con una pensión. Por suerte, para los amantes de los viajes, está surgiendo una nueva tendencia que ofrece una solución ideal para los viajeros sénior: el intercambio de casas.

La idea es tan simple como potente: al viajar tú te alojas en casa de otra persona y esa persona se aloja en la tuya. No hay facturas ni reservas, solo un acuerdo basado en la confianza, la reciprocidad y la curiosidad por descubrir cómo es la vida en otros lugares. En 2024, se registraron más de medio millón de noches de intercambio solamente en España, un 30% más que el año anterior. Lo más curioso es que el perfil que más crece es el de personas mayores de 55 años.

Este intercambio de casa permite viajar sin tener que gastar en alojamiento, pero también se modifica la manera de afrontar el viaje, ya que no se trata solo de visitar un lugar, sino de vivirlo como un local.

¿Qué es el intercambio de casa y por qué es perfecto tras la jubilación?

El intercambio de casas es un sistema en el que dos personas o familias se prestan sus viviendas mutuamente durante un período concreto de tiempo, sin que haya un pago de por medio. En algunos sistemas, los intercambios son directos, es decir, son simultáneos; mientras que en otras ocasiones se utiliza un sistema de puntos cuando los intercambios no coinciden en fechas.

Para los jubilados, tiene unas ventajas muy interesantes. Lo primero y más importante, es que supone un gran ahorro en alojamiento, ya que suele ser uno de los costes más altos del viaje. Por otro lado, aporta mucha flexibilidad, ya que al no estar atado a fechas fijas, permite moverse según ofertas, climas o incluso estado de ánimo.

Esta tendencia permite vivir la experiencia como un local. Al no tratarse de un hotel, sino de una casa real en un vecindario local, se produce una inmersión cultural. Además, también es una alternativa más sostenible al turismo tradicional, ya que evita saturar alojamientos comerciales y favorece un turismo más equilibrado.

Realmente, el intercambio de casas no es algo nuevo. Surgió en los años cincuenta como una alternativa creativa de alojamiento para vacaciones. Durante estos años ha evolucionado hacia modelos digitales y plataformas estructuradas.

Cómo empezar: pasos prácticos

El intercambio de casas no requiere experiencia previa, pero sí organización y confianza. Para que todo salga bien, sobre todo si es la primera vez, conviene seguir algunos pasos básicos que serán de gran ayuda para disfrutar del proceso con tranquilidad.

Escoge la plataforma adecuada

El primer paso sería registrarse en una plataforma fiable. Existen varias opciones pero las más recomendadas son:

HomeExchange: es la más grande del mundo, con más de 150 países y más de 360.000 viviendas activas. Permite intercambios recíprocos o a través de puntos , lo que hace mucho más fácil viajar sin tener que coincidir en fechas.

es la más grande del mundo, con más de 150 países y más de 360.000 viviendas activas. Permite , lo que hace mucho más fácil viajar sin tener que coincidir en fechas. Homelink: es una de las pioneras del sector , con un informe más personal y atención local.

es , con un informe más personal y atención local. HomeExchange 50plus: está especializada en viajeros mayores de 50 años . Su ventaja es conectar personas con estilos de vida y expectativas similares, lo que hace que se genere más confianza y empatía entre antitriones.

está . Su ventaja es conectar personas con estilos de vida y expectativas similares, lo que hace que se genere más confianza y empatía entre antitriones. People Like Us: es una plataforma australiana muy popular en Europa, la cual combina un sistema de puntos con una comunidad activa y amable.

Es importante que a la hora de registrarse, se dedique tiempo para completar el perfil con fotografías, descripción de la vivienda, aficiones y estilo de viaje. Cuanta más información se aporte, mucha más confianza se generará entre los demás usuarios.

Preparar la casa para el intercambio

Tu vivienda será el hogar temporal de otra persona, por lo que conviene prepararla como si fuera una pequeña casa de huéspedes. No se trata de impresionar, sino de hacerla cómoda, segura y funcional.

Se debería empezar limpiando la casa a fondo, ordenando y guardando los objetos personales o de valor. Hay que dejar espacio libre en los armarios y en la nevera para los invitados. Se recomienda escribir una guía práctica de la casa, por ejemplo, explicar cómo funciona la calefacción, el wifi, los electrodomésticos, el transporte público o los servicios cercanos.

También se puede añadir un toque personal, como una carta de bienvenida o una lista de recomendaciones de restaurantes y lugares del barrio. Este tipo de gestos crean confianza y suelen dar lugar a relaciones más respetuosas.

Comunicar con claridad y establecer reglas

Una de las claves del éxito está en la comunicación previa. Se recomienda utilizar la mensajería interna de la plataforma, nunca contactos externos, para así poder dejarlo todo por escrito en caso de algún malentendido. De esta manera se debe dejar constancia de: las fechas y duración exacta de la estancia, si el intercambio será simultáneo o por puntos, si se puede fumar, usar el coche, hay que cuidar las plantas, cuántos huéspedes se alojarán y si se permiten mascotas.

Dejar estos puntos claros genera confianza, ya que la mayoría de plataformas valora la transparencia en sus sistemas de reputación, como siempre, los usuarios con mejores reseñas son los más solicitados.

Verificar la seguridad y asegurarse estar cubierto

Antes de aceptar un intercambio hay que revisar siempre las garantías y seguros que ofrece la plataforma. Por ejemplo, HomeExchange, incluye un seguro de hasta 1 millón de euros frente a daños o cancelaciones.

Se recomienda comprobar que el seguro de hogar puede cubrir las posibles incidencias con huéspedes o intercambios no comerciales, se debe hacer un inventario fotográfico de los objetos principales de la casa antes y después del intercambio. Además, se recomienda solicitar una videollamada con el otro participante para conocerlo mejor y comprobar que también está de acuerdo con las condiciones.

Cuidar los detalles durante y después del intercambio

Cuando se llegue el destino, se recomienda tomarse un momento para familiarizarse con la casa, leer las instrucciones y comprobar que todo está como se acordó. Se debe actuar como se haría en casa: con cuidado, respeto y sentido común.

Hay que dejar la vivienda en el mismo estado en el que se encontró. Se recomienda incluir un gesto de cortesía al despedirse, como incluir una nota de agradecimiento o un pequeño obsequio local. Este tipo de detalles hacen que aumenten las posibilidades de recibir nuevas invitaciones.

Por último, y muy importante, no se puede olvidar valorar la experiencia en la plataforma, ya que tanto el huésped como el anfitrión recibirán comentarios públicos, lo que crea una red de confianza para futuros intercambios.