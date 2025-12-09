Rosalía hará ocho conciertos en España durante su gira "LUX"

Se filtran los precios de 'LUX Tour', la gira de Rosalía: las redes sociales definen las entradas como "asequibles"

La artista Rosalía anunció este jueves una gira que consta de ocho conciertos en España, cuatro en Madrid y otros cuatro en Barcelona. Los fans, desde hoy, podrán adquirir las entradas a partir de esta mañana, algo que para muchos será un dolor de cabeza, ya que se esperan largas colas de espera y un colapso de las páginas de venta.

Obtener entradas para poder escuchar “LUX”, su último trabajo de estudio, en directo, no será nada fácil. Es por esto que los organizadores recomiendan una serie de pasos a seguir para poder hacerse con una de estas entradas.

Recomendaciones para conseguir las entradas

Como pasa siempre que estrellas musicales sacan nuevas fechas de conciertos, las páginas de venta se convierten en una lucha por conseguir una de esas preciadas entrada.

Esta mañana, momento en el que se realizará la preventa, los seguidores de la cantante podrán obtener las entradas en páginas oficiales como Ticketmaster, Live Nation, Santander y El Corte Inglés, tickets que rondarán entre los 61 € y los 110 €.

Para poder hacerse con una de estas entradas, se recomienda seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión en el lugar de compra con tiempo de antelación: para evitar colas y colapso, lo mejor es meterse en el lugar de venta al menos 30 minutos antes, tratando de no iniciar sesión en el momento más concurrido.

Revisa tus datos personales: se debe tener en cuenta la actualización de los datos personales, teniendo todo preparado para el momento de la compra.

No actualices la página: una vez accedas a la cola virtual, no refresques la página, ya que podrías llegar a perder la posición en la cola.

Utiliza sólo un dispositivo: si utilizas varios es posible que los tiempos de espera sean más largos o que puedas encontrar problemas en la compra. Por esto, es mejor elegir un dispositivo de confianza para adquirir tus entradas.