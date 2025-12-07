Rosalía iniciará la gira de 'LUX Tour' en España el 30 de marzo en Madrid

Rosalía anuncia ocho conciertos en España con su gira 'LUX Tour 2026': las fechas y cómo conseguir las entradas

Compartir







Era un rumor a voces y, por fin, se ha confirmado. Rosalía anunciaba este jueves a través de sus redes sociales las fechas de la esperada gira de presentación de su cuarto disco de estudio, 'LUX', que arrancará el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, donde ofrecerá cuatro conciertos en total, y que contará después con otros cuatro 'shows' en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Según las fechas de la gira anunciada por la cantante barcelonesa, las otras fechas de la gira de 'LUX' en la capital española serán el 1, 3 y 4 de abril, mientras que en la ciudad condal recalará los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

¿Cómo acceder a la preventa exclusiva y a la venta general de entradas?

Como viendo siendo costumbre en los últimos años, cuando un artista de la talla de Rosalía anuncia gira se desata un fenómeno fan y una auténtica lucha por conseguir entradas para los conciertos. Por eso, los artistas suelen priorizar a su comunidad para que puedan conseguir entradas antes que el público general.

PUEDE INTERESARTE Rosalía vive un momento mágico en la escucha de su disco en el Cristo Redentor de Brasil

En el caso de Rosalía, no podía ser de otra manera. La intérprete de 'Berghain' ha facilitado a sus fans más fieles una preventa exclusiva a través de su web. Para ser uno de los afortunados que podrá acceder a la primera preventa de entradas, hay que seguir unos sencillos pasos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Primero debes acceder a la página web oficial de Rosalía y acceder a la preventa Artist Presale.

y acceder a la preventa Artist Presale. Tras registrarse en en la página web y seleccionar las fechas de los conciertos a los que quieres acudir, te llegará un mail con un confirmando el registro e indicándote que debes mantenerte atento al código y a la página web que se te enviarán a tu correo para poder acceder a la preventa que arrancará el 9 de diciembre a las 10:00 horas.

que se te enviarán a tu correo para poder acceder a la preventa que arrancará el 9 de diciembre a las 10:00 horas. Hay que destacar que, por cada fecha, se enviará un código y un enlace diferente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A su vez, arrancará la preventa para clientes del Banco Santander y para los usuarios registrados en LiveNation que comenzará el martes, 9 de diciembre a las 10:00 horas. A través de esta preventa, todos aquellos que tengan una tarjeta Santander podrán conseguir un límite de dos entradas por persona que irán asociadas a su nombre.

Dos días más tarde, el 11 de diciembre, arrancará la venta general a través de TicketMaster y de LiveNation, en este caso con límite de cuatro entradas por persona, también con carácter nominal.

¿Qué se sabe de 'LUX Tour'?: precios y detalles de la gira

Sobre los precios de las entradas, se espera que la más barata cueste 61 euros. Según se ha filtrado en redes sociales, las entradas de la gira de Rosalía en Ámsterdam variarán desde los 61 euros hasta los 106 euros.

Pista: 89€.

Pista frontal: 106€.

Grada de 1ª categoría: 106€.

Grada de 2ª categoría: 89€.

Grada de 3ª categoría: 78€.

Grada de 4ª categoría: 72€.

Grada de 5ª categoría: 61€.

También se han filtrado algunos detalles que podrán conseguir todos aquellos que compren el pack VIP. Al parecer, Rosalía regalará a los fans que se gasten más dinero en sus entradas varios recuerdos del 'LUX Tour' entre los que se encuentra una agenda con candado y una exclusiva nota escrita por Rosalía, un velo de encaje con el que se hará un guiño a toda la estética que sigue la artista en este nuevo disco, un rosario y una cámara desechable para poder inmortalizar momentos claves del concierto.

Consejos para acceder a la venta de entradas

Por otro lado, desde TicketMaster han querido compartir una serie de consejos para todos aquellos que accedan tanto a la preventa como a la venta general de entradas.

Para que no se desate la tensión, los usuarios que deseen entradas deberán acceder 30 minutos antes a la cola virtual.

antes a la cola virtual. Se deberá entrar a través de un solo navegador y dispositivo ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada.

ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada. Bajo ningún concepto se recomienda refrescar la página. Una vez hayas accedido a la cola virtual, deberás permanecer en la pestaña de acceso sin refrescar la página de tu navegador ya que si decides actualizar perderás tu posición y volverás al final de la cola.

Las fechas con las que Rosalía recorrerá el mundo

La gira, de carácter internacional, se estrenará en realidad el 16 de marzo en Francia, concretamente en la ciudad de Lyon, antes de viajar al Accor Arena de París los días 18 y 20 de marzo, al Hallenstadion de Zürich (Suiza)el 22 de marzo y al Unipol Forum de Milán, en Italia, el 25 de marzo.

Según consta en la web de Rosalía, entre Madrid y Barcelona ofrecerá también dos fechas en el MEO Arena de Lisboa los días 8 y 9 de abril y, posteriormente, recalará en ciudades europeas como Ámsterdam (Ziggo Dome, 22 de abril), Berlín (Uber Arena, 1 de mayo) y Londres (The O2, 5 de mayo).

Cerca del verano saltará al otro lado del Atlántico, con 9 conciertos primero entre EE.UU. y Canadá, y a partir del 16 de julio iniciará en Bogotá su periplo latinoamericano, con citas en puntos como Santiago de Chile (25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto) o México (24 y 26 d agosto), entre muchas otras.

La expectación era máxima en torno a esta gira, que viene precedida por la acogida de 'LUX', un éxito de crítica (medios como Rolling Stone lo han considerado uno de los mejores álbumes del año) como de público, después de tres semanas reinando en España y de haber alcanzado el número 1 global en Spotify tras su estreno.