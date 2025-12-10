Marta Egea 10 DIC 2025 - 20:00h.

La nostalgia se ha convertido en una tendencia cultural y volver a escuchar los himnos de los 70, 80 o 90 no es solo un viaje musical sino una manera de reconectar

Viajeros Metaleros: “Para ir al último concierto de Black Sabbath hicimos hasta un ritual vudú”

MadridLa música tiene ese poder mágico de hacer que un instante vuelva a sentirse vivo, y para aquellos que ya han pasado la barrera de los 50 años, asistir a un concierto no es solo entretenimiento. Se trata de recuperar sensaciones, melodías y memoria. Los grandes festivales no son cosa de jóvenes, pero la realidad es que cada vez más citas tienen propuestas para aquellos que vivieron los 70, 80 y 90. Algunos de estas festivales todavía pueden disfrutarse estas últimas semanas de 2025 en España y otros a principios del año que viene. Son eventos pensados para disfrutar sin agobios, en recintos cómodos, con buen sonido y con carteles que rememoran décadas clave.

Un buen momento para revivir estos himnos. Desde los macrofestivales “remember” hasta espectáculos musicales con butacas cómodas y sonido impecable, las opciones se han multiplicado.

El auge de los festivales de música de los 80 y 90 no es casualidad. La gente quiere volver a escuchar la música que les marcó en directo, pero con las condiciones de hoy: buena acústica, zonas de descanso, horarios razonables y una experiencia muy cuidada. Además, esa búsqueda de reconectar con la juventud sin perder la comodidad define los nuevos eventos musicales pensados para un público sénior, con propuestas diversas que van desde el pop electrónico hasta el rock clásico y los musicales temáticos.

Love the 90s Gran Canaria

El clásico festival noventero celebra una nueva edición en Las Palmas con un cartel repleto de nostalgia con artistas de la talla de Chimo Bayo, Gala, The Outhere Brothers, Vengaboys y King África entre otros muchos. El festival cuenta con cinco escenarios, doce horas de música y una producción espectacular pensara para aquellos que disfrutaron del eurodance y el pop.

Aunque sea un gran festival, el ambiente es más adulto y relajado que en otros eventos. La mayoría de los asistentes superan los 40 años y la organización cuida los detalles al milímetro. Merece la pena porque permite convertir la música en un plan de escapada, un fin de semana en Las Palmas, con buen clima y la oportunidad de revivir himnos que marcaron la historia.

90’2&2MIL Lorca

La Región de Murcia vuelve a convertirse en el epicentro del sonido remember, en este caso en la ciudad de Lorca. Este festival combina los mejores temas de los 90 y principios del 2000. En su cartel se pueden ver artistas como Kate Ryan, Ku Minerva, OBK o Paco Pil, junto a DJs y grupos nacionales.

Es un formato más controlado que un macrofestival, dando comienzo por la tarde sobre las 5 de la tarde y terminando antes de la medianoche, lo que lo hace un plan ideal para aquellos que buscan disfrutar sin llegar a altas horas de la noche. El público es variado, aunque predominan aquellos que vivieron la década de los 90 en primera persona. Es una experiencia festiva y segura, con buen sonido, un aforo moderado y un ambiente cercano. La forma perfecta para reencontrarse con los temas de juventud.

El Musical de los 80’s & 90’s

Es más que un concierto, es un auténtico espectáculo. Una veintena de cantantes y bailarines se unen en Granada para recorrer los grandes hits del pop español e internacional de las décadas doradas. Sonarán temas de Mecano, Alaska, Hombres G, Bon Jovi o Queen, con coreografías, vestuario original y proyecciones audiovisuales.

Este musical se puede disfrutar sentado, en un entorno cómodo, con buen sonido y visibilidad. Es una propuesta ideal para parejas o grupo que quieran revivir los mejores éxitos de su juventud sin las incomodidades de un festival multitudinario. Es una experiencia teatral con alma de concierto.

DJ Symphonic: 80s & 90s Edition

Una propuesta más elegante y original: una orquesta sinfónica reinterpretando los clásicos de los 80 y 90 con la energía de un DJ en directo. Con temas de Michael Jackson, Queen o Pont Aeri, un equilibrio entre nostalgia y sofisticación. Además, el público disfruta del espectáculo sentado, en un entorno acústico impecable. Es una de las experiencias más recomendadas para aquellos que buscan una noche musical distinta, sin renunciar al ritmo ni al confort.

Mónica Naranjo - Greatest Hits Tour

Pocas voces simbolizan tan bien los años 90 como Mónica Naranjo. Su gira de 2025 celebra sus tres décadas de carrera y repasa sus grandes éxitos como Sobreviviré, Desátame o Pantera en libertad. Un show muy potente, con producción de primer nivel, visuales impactantes y una puesta en escena que no deja indiferente a nadie, como todo lo que hace la cantante. Sus conciertos son una combinación de emoción, fuerza vocal y un toque teatral que hace que el público vibre con cada tema.

Consejos para disfrutar al máximo

Para vivir una experiencia musical plena, lo ideal es planificarlo con antelación: comprar las entradas con tiempo, ya que este tipo de conciertos suelen agotarse rápido, escoger asientos cómodos o zonas tranquilas y revisar los accesos o transportes disponibles. Conviene también llegar con margen suficiente para evitar prisas y disfrutar del ambiente previo, cenar antes o tomar algo en los alrededores. También se recomienda llevar calzado cómodo. Más allá de los preparativos, la clave está en disfrutar del momento: cantar, recordar y dejarse llevar por la emoción de volver a escuchar en directo las canciones que marcaron una época.