El sector añade temáticas, se enfoca a nuevos públicos y se consolida como forma de ocio familiar

Si te enganchaste al Monopoly hace 40 años, con los juegos de mesa de ahora lo vas a gozar: “Aprendes mientras te diviertes”

En pleno 2025, los juegos de mesa viven un renacimiento que pocos habrían anticipado con tanta fuerza en la era de la hiperconectividad digital. Lejos de ser una moda pasajera, esta forma de ocio analógico se está consolidando como un entretenimiento intergeneracional y plenamente integrado en los hábitos contemporáneos. La búsqueda de experiencias compartidas cara a cara, el cansancio frente a las pantallas y una industria que ha sabido reinventarse con propuestas innovadoras tienen mucho que ver con este auge.

Lo que hace apenas una década era considerado un nicho para entusiastas ahora integra la oferta regular de grandes superficies comerciales, cafés especializados y comunidades intergeneracionales de jugadores. "En una era digital, lo raro y lo especial puede pasar a ser lo analógico. Durante un tiempo, la tecnología era lo novedoso y lo que nos ofrecía otras experiencias muy distintas en el día a día, pero ahora lo analógico es lo especial", explica Noemí Blanch de la Cueva, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Según algunas proyecciones, el mercado global de juegos de mesa y tabletop en 2025 podría superar los 15.8 mil millones de dólares.. En España el sector facturó 150 millones de euros en 2023, con un crecimiento del7 % respecto al año anterior. Pero el crecimiento no se limita a cifras monetarias: también se observa un cambio en los perfiles de quienes juegan.

El fenómeno está alineado con lo que algunos analistas denominan 'economía kidult', un segmento de consumidores adultos que, frente al descenso de la natalidad, está sustentando el crecimiento de categorías tradicionalmente infantiles como puzzles, coleccionables y, por supuesto, los juegos de mesa.

También hay razones culturales claras que explican este auge. Tras la pandemia de Covid-19, muchas personas redescubrieron el valor del ocio compartido y las interacciones reales. "Vamos al valor de los componentes, a los materiales: los juegos son bonitos, son de materiales agradables de tocar, son originales. Entonces, es toda una experiencia háptica y de mirarnos a la cara en un momento en el que las familias seguramente ya no se reúnen para ver la televisión y ni siquiera para comer o cenar, porque tienen horarios muy distintos", añade Blanch de la Cueva.

La proliferación de títulos, con miles de lanzamientos anuales en todo el mundo, cubre un espectro que va desde juegos familiares y cooperativos hasta experiencias estratégicas complejas o basadas en narrativa.

"En juegos de mesa se ve un perfil mucho más diverso: cada vez más se parecen a la sociedad", apunta la experta sobre un fenómeno que ya es transversal. El mercado cuenta con varias multinacionales que firman algunos de los títulos más populares, como Hasbro, Mattel, Asmodee o Ravensburger, pero los pequeños estudios están consolidándose como una competencia firme en un sector que apuesta por el nicho para innovar. Estos son algunos de los mejores juegos para jugar en familia estas navidades:

QuickStop

Este juego de mesa Asmodee, ganador en 2024 del Gran premio del Juguete, pasa por ser el más vendido en España. Se trata de un juego de palabras rápido y de agilidad mental donde los jugadores usan letras de sus cartas para responder a temas o situaciones, buscando ser los más rápidos en dar respuestas válidas para evitar acumular puntos negativos. Pueden interactuar hasta diez jugadores y las partidas son rápidas.

Exploding Kittens

Juego de cartas tipo ruleta rusa en el que el objetivo es ser el último hombre en pie. A través de unas cartas absurdas hay que conseguir que el 'gato explosivo' le toque a alguno de los otros jugadores. Para sobrevivir se roban cartas por turnos de un mazo central y se usan cartas de acción para sabotear a los oponentes.

Catan

Este juego icónico de Devir sigue siendo uno de los productos más vendidos incluso a día de hoy. Consiste en crear pueblos, ciudades y carreteras en una isla hexagonal. Para conseguir recursos y ser el primero en conseguir los 10 puntos de victoria hay que comerciar con otros jugadores y comprar cartas de desarrollo.

Guatafamily

Juego de preguntas incómodas diseñado para que padres e hijos se diviertan y descubran detalles de la vida, gustos y ocurrencias de cada uno, fomentando la imaginación y el fortalecimiento de los lazos familiares. Tiene una app gratuita para utilizar en cada turno y que nadie se pase en su tiempo de juego.

Monopoly

Todo un clásico que nunca pasa de moda y que conserva toda su esencia generación tras generación. Los jugadores compran, venden e intercambian propiedades (calles, ferrocarriles, servicios) con el objetivo de llevar a la bancarrota a sus oponentes.

Los hombres lobo de Castronegro

Uno de los juegos que más ha crecido en popularidad en los últimos años. Cada jugador asume un rol oculto para identificar y eliminar a los hombres lobo que se esconden entre ellos, mientras los lobos intentan devorar a los aldeanos durante la noche. Pueden jugar hasta 18 jugadores a la vez.