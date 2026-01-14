Programa de Termalismo del Imserso 2026: plazos, lista completa de balnearios y servicios que incluye
El Programa de Termalismo del Imserso ofrece hasta 197.000 plazas subvencionadas en balnearios de toda España con servicios terapéuticos y actividades de ocio
Abierto el plazo para irte diez días de balneario en 2026 desde 300 euros por persona
MadridCada año, miles de pensionistas en España esperan con especial interés la apertura del Programa de Termalismo del Imserso. Se trata de uno de los planes de turismo social más valorados por su capacidad para unir salud, descanso y bienestar a precios subvencionados. No es una simple escapada, el termalismo se ha consolidado como una herramienta de prevención y cuidado físico, sobre todo para aquellos que padecen de dolencias crónicas y buscan mejorarlas, relajarse o disfrutar de unos días de calma en entornos naturales increíbles.
Para la convocatoria de 2026, el Imserso ha puesto en marcha 197.000 plazas, distribuidas en balnearios de toda España y adaptadas a diferentes necesidades de salud. Este volumen de oferta convierte a este programa en una de las políticas públicas de bienestar más amplias del país, y su éxito se refleja tanto en la satisfacción de los usuarios como en el impacto económico positivo para zonas rurales y entornos donde estos balnearios son un motor esencial de empleo. Asimismo, el programa incorpora servicios médicos, tratamientos termales específicos y actividades de ocio que lo convierten en una experiencia de bienestar integral, diseñada para mejorar la calidad de vida de aquellos que participan.
Otro de los motivos por los que esta convocatoria suele destacar tanto es por su amplia flexibilidad en plazos y destinos. Los solicitantes pueden escoger entre turnos desde febrero hasta diciembre de 2026, escoger entre los balnearios, seleccionar comunidades autónomas preferentes e incluso acceder a plazas extraordinarias mediante las listas de espera.
Requisitos y plazos para participar en el Programa
Para participar en el programa se requiere ser pensionista, ya sea por jubilación o incapacidad permanente de la Seguridad Social, o bien, por viudedad con 55 o más años.
También pueden participar aquellos pensionistas por otros conceptos o quien perciba prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 o más años de edad, y las personas aseguradas o beneficiarias de la Seguridad Social, con 65 o más años.
Las solicitudes para participar en este programa deberán ser presentadas entre el 4 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.
Precios y servicios
El precio de este Programa de Termalismo parte desde los 302 euros por persona y llegan a los 452 euros. Suelen incluir alojamiento en habitaciones dobles de uso compartido y manutención en régimen de pensión completa. También tratamientos termales básicos, actividades de ocio y tiempo libre que ofrezca el balneario y una póliza de seguro.
Lista completa de balnearios del Programa de Termalismo 2026
Andalucía
- Alhama de Almería (Almería) - San Nicolás
- Chiclana (Cádiz) - Chiclana
- Alhama de Granada (Granada) - Alhama de Granada
- Villanueva de las Torres (Granada) - Alicun de las Torres
- Graena (Granada) - Graena 1 (Hostales Mutual y Soledad)
- Graena (Granada) - Graena 2 (Hotel Balneario)
- Lanjarón (Granada) - Lanjarón 1 (Resto de hoteles)
- Lanjarón (Granada) - Lanjarón 2 (Hoteles 3*)
- Lanjaron (Granada) - Lanjaron 3 (Hotel 4*)
- Canena (Jaén) - San Andrés
Aragón
- Panticosa (Huesca) - Panticosa
- Vilas de Turbón (Huesca) - Vilas del Turbón
- Ariño (Teruel) - Ariño
- Manzanera (Teruel) - El Paraíso
- Segura de Baños (Teruel) - Segura de Baños
- Alhama de Aragón (Zaragoza) - Termas Pallarés
- Alhama de Aragón (Zaragoza) - Alhama de Aragón
- Jaraba (Zaragoza) - La Virgen
- Paracuellos de Jiloca (Zaragoza) - Paracuellos de Jiloca
Cantabria
- Alceda (Cantabria) - Alceda
- Caldas de Besaya (Cantabria) - Caldas de Besaya
- Liérganes (Cantabria) - Liérganes 3 (Gran Hotel)
- Liérganes (Cantabria) - Liérganes 2 (Hotel Termas)
Castilla y León
- Valle de Valdebezana (Burgos) - Corconte
- Caldas de Luna (León) - Caldas de Luna
- Retortillo (Salamanca) - Retortillo
- Vega de Tirados (Salamanca) - Ledesma
- Almeida de Sayago (Zamora) - Almeida 2 (Hotel Balneario)
Castilla-La Mancha
- Reolid-Salobre (Albacete) - Baños de Benito
- Reolid-Salobre (Albacete) - La Esperanza
- Villatoya (Albacete) - Baños de la Concepción
- Yeste (Albacete) - Tus
- Fuencaliente (Ciudad Real) - Fuencaliente
- Sta. Cruz de Múdela (Ciudad Real) - Cervantes
- Trillo (Guadalajara) - Carlos III
- Villafranca de los Caballeros (Toledo) - Las Palmeras
Cataluña
- Caldes de Montbuí (Barcelona) - Broquetas
- Caldes de Boi (Lleida) - Caldas de Boi
- Rocallaura- Vallbona de les Monges (Lleida) - Rocallaura
- Comaruga (Tarragona) - Comarruga
- Montbrió del Camp (Tarragona) - Termes Montbrió
- Vallfogona de Riucorb (Tarragona) - Vallfogona
Comunitat Valenciana
- Montanejos (Castellón) - Montanejos 2 (Hoteles 3*)
- La Vilavella (Castellón) - Villavieja
- Cofrentes (Valencia) - Confluent Health Resort
- Cofrentes (Valencia) - Hervideros de Cofrentes
- Requena (Valencia) - Fuentepodrida
Extremadura
- Alange (Badajoz) - Alange 2 (Hotel Varinia Serena)
- Alange (Badajoz) - Alange 3 (Hotel Acualange)
- Puebla de Sancho Pérez (Badajoz) - El Raposo
- Baños de Montemayor (Cáceres) - Montemayor 1 (Resto establecimientos)
- Baños de Montemayor (Cáceres) - Montemayor 2 (Hotel Balneario)
- Baños de Montemayor (Cáceres) - Montemayor 3 (Hotel Eloy)
- Hervás (Cáceres) - El Salugral
- Montánchez (Cáceres) - Fuentes del Trampal
- Valdastillas (Cáceres) - Valle del Jerte
Galicia
- Brión (A Coruña) - Santiago de Compostela
- Carballo (A Coruña) - Baños Viejos de Carballo
- Guitiriz (Lugo) - Guitiriz
- Lugo (Lugo) - Termas Romanas Lugo
- Palas de Rei (Lugo) - Rio Pambre (Hotel Balneario)
- Pantón (Lugo) - Augas Santas
- A Arnoia (Ourense) - Arnoia
- O Caballiño (Ourense) - Carballiño
- Laias - Cenlle (Ourense) - Laias
- Lobios (Ourense) - Lobios
- Caldas de Reis (Pontevedra) - Acuña 1 (Hotel Resort)
- Caldas de Reis (Pontevedra) - Acuña 2 (Hotel Balneario)
- Caldas de Reis (Pontevedra) - Davila
- Caldelas de Tui (Pontevedra) - Caldelas de Tui
- Cuntis (Pontevedra) - Termas de Cuntis
- Illa da Toxa (Pontevedra) - La Toja (Hotel Balneario Isla de la Toja)
- Mondariz (Pontevedra) - Mondariz
- Vila de Cruces (Pontevedra) - Baños da Brea
La Rioja
- Arnedillo (La Rioja) - Arnedillo (Hotel Balneario)
- Cervera del Río Alhama (La Rioja) - La Albotea
Región de Murcia
- Archena (Murcia) - Archena (Hotel León)
- Fortuna (Murcia) - Leana 1 (Hotel España)
- Fortuna (Murcia) - Leana 2 (Hoteles Victoria y Balneario)
Comunidad Foral de Navarra
- Elgorriaga (Navarra) - Elgorriaga
- Fitero (Navarra) - Fitero 1 (Hotel Gustavo A. Bécquer)
- Fitero (Navarra) - Fitero 2 (Hotel Virrey Palafox)
País Vasco
- Areatza (Bizkaia) - Areatza
- Karrantza Harana/Valle de Carranza (Bizkaia) - Termas El Molinar
- Zestoa (Gipuzkoa) - Cestona