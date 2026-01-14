Programa de Termalismo del Imserso 2026: plazos, lista completa de balnearios y servicios que incluye

Marta Egea 14 ENE 2026 - 08:00h.

El Programa de Termalismo del Imserso ofrece hasta 197.000 plazas subvencionadas en balnearios de toda España con servicios terapéuticos y actividades de ocio

Abierto el plazo para irte diez días de balneario en 2026 desde 300 euros por persona

MadridCada año, miles de pensionistas en España esperan con especial interés la apertura del Programa de Termalismo del Imserso. Se trata de uno de los planes de turismo social más valorados por su capacidad para unir salud, descanso y bienestar a precios subvencionados. No es una simple escapada, el termalismo se ha consolidado como una herramienta de prevención y cuidado físico, sobre todo para aquellos que padecen de dolencias crónicas y buscan mejorarlas, relajarse o disfrutar de unos días de calma en entornos naturales increíbles.

Para la convocatoria de 2026, el Imserso ha puesto en marcha 197.000 plazas, distribuidas en balnearios de toda España y adaptadas a diferentes necesidades de salud. Este volumen de oferta convierte a este programa en una de las políticas públicas de bienestar más amplias del país, y su éxito se refleja tanto en la satisfacción de los usuarios como en el impacto económico positivo para zonas rurales y entornos donde estos balnearios son un motor esencial de empleo. Asimismo, el programa incorpora servicios médicos, tratamientos termales específicos y actividades de ocio que lo convierten en una experiencia de bienestar integral, diseñada para mejorar la calidad de vida de aquellos que participan.

Otro de los motivos por los que esta convocatoria suele destacar tanto es por su amplia flexibilidad en plazos y destinos. Los solicitantes pueden escoger entre turnos desde febrero hasta diciembre de 2026, escoger entre los balnearios, seleccionar comunidades autónomas preferentes e incluso acceder a plazas extraordinarias mediante las listas de espera.

Requisitos y plazos para participar en el Programa

Para participar en el programa se requiere ser pensionista, ya sea por jubilación o incapacidad permanente de la Seguridad Social, o bien, por viudedad con 55 o más años.

También pueden participar aquellos pensionistas por otros conceptos o quien perciba prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 o más años de edad, y las personas aseguradas o beneficiarias de la Seguridad Social, con 65 o más años.

Las solicitudes para participar en este programa deberán ser presentadas entre el 4 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

Precios y servicios

El precio de este Programa de Termalismo parte desde los 302 euros por persona y llegan a los 452 euros. Suelen incluir alojamiento en habitaciones dobles de uso compartido y manutención en régimen de pensión completa. También tratamientos termales básicos, actividades de ocio y tiempo libre que ofrezca el balneario y una póliza de seguro.

Lista completa de balnearios del Programa de Termalismo 2026

Andalucía

Alhama de Almería (Almería) - San Nicolás

Chiclana (Cádiz) - Chiclana

Alhama de Granada (Granada) - Alhama de Granada

Villanueva de las Torres (Granada) - Alicun de las Torres

Graena (Granada) - Graena 1 (Hostales Mutual y Soledad)

Graena (Granada) - Graena 2 (Hotel Balneario)

Lanjarón (Granada) - Lanjarón 1 (Resto de hoteles)

Lanjarón (Granada) - Lanjarón 2 (Hoteles 3*)

Lanjaron (Granada) - Lanjaron 3 (Hotel 4*)

Canena (Jaén) - San Andrés

Aragón

Panticosa (Huesca) - Panticosa

Vilas de Turbón (Huesca) - Vilas del Turbón

Ariño (Teruel) - Ariño

Manzanera (Teruel) - El Paraíso

Segura de Baños (Teruel) - Segura de Baños

Alhama de Aragón (Zaragoza) - Termas Pallarés

Alhama de Aragón (Zaragoza) - Alhama de Aragón

Jaraba (Zaragoza) - La Virgen

Paracuellos de Jiloca (Zaragoza) - Paracuellos de Jiloca

Cantabria

Alceda (Cantabria) - Alceda

Caldas de Besaya (Cantabria) - Caldas de Besaya

Liérganes (Cantabria) - Liérganes 3 (Gran Hotel)

Liérganes (Cantabria) - Liérganes 2 (Hotel Termas)

Castilla y León

Valle de Valdebezana (Burgos) - Corconte

Caldas de Luna (León) - Caldas de Luna

Retortillo (Salamanca) - Retortillo

Vega de Tirados (Salamanca) - Ledesma

Almeida de Sayago (Zamora) - Almeida 2 (Hotel Balneario)

Castilla-La Mancha

Reolid-Salobre (Albacete) - Baños de Benito

Reolid-Salobre (Albacete) - La Esperanza

Villatoya (Albacete) - Baños de la Concepción

Yeste (Albacete) - Tus

Fuencaliente (Ciudad Real) - Fuencaliente

Sta. Cruz de Múdela (Ciudad Real) - Cervantes

Trillo (Guadalajara) - Carlos III

Villafranca de los Caballeros (Toledo) - Las Palmeras

Cataluña

Caldes de Montbuí (Barcelona) - Broquetas

Caldes de Boi (Lleida) - Caldas de Boi

Rocallaura- Vallbona de les Monges (Lleida) - Rocallaura

Comaruga (Tarragona) - Comarruga

Montbrió del Camp (Tarragona) - Termes Montbrió

Vallfogona de Riucorb (Tarragona) - Vallfogona

Comunitat Valenciana

Montanejos (Castellón) - Montanejos 2 (Hoteles 3*)

La Vilavella (Castellón) - Villavieja

Cofrentes (Valencia) - Confluent Health Resort

Cofrentes (Valencia) - Hervideros de Cofrentes

Requena (Valencia) - Fuentepodrida

Extremadura

Alange (Badajoz) - Alange 2 (Hotel Varinia Serena)

Alange (Badajoz) - Alange 3 (Hotel Acualange)

Puebla de Sancho Pérez (Badajoz) - El Raposo

Baños de Montemayor (Cáceres) - Montemayor 1 (Resto establecimientos)

Baños de Montemayor (Cáceres) - Montemayor 2 (Hotel Balneario)

Baños de Montemayor (Cáceres) - Montemayor 3 (Hotel Eloy)

Hervás (Cáceres) - El Salugral

Montánchez (Cáceres) - Fuentes del Trampal

Valdastillas (Cáceres) - Valle del Jerte

Galicia

Brión (A Coruña) - Santiago de Compostela

Carballo (A Coruña) - Baños Viejos de Carballo

Guitiriz (Lugo) - Guitiriz

Lugo (Lugo) - Termas Romanas Lugo

Palas de Rei (Lugo) - Rio Pambre (Hotel Balneario)

Pantón (Lugo) - Augas Santas

A Arnoia (Ourense) - Arnoia

O Caballiño (Ourense) - Carballiño

Laias - Cenlle (Ourense) - Laias

Lobios (Ourense) - Lobios

Caldas de Reis (Pontevedra) - Acuña 1 (Hotel Resort)

Caldas de Reis (Pontevedra) - Acuña 2 (Hotel Balneario)

Caldas de Reis (Pontevedra) - Davila

Caldelas de Tui (Pontevedra) - Caldelas de Tui

Cuntis (Pontevedra) - Termas de Cuntis

Illa da Toxa (Pontevedra) - La Toja (Hotel Balneario Isla de la Toja)

Mondariz (Pontevedra) - Mondariz

Vila de Cruces (Pontevedra) - Baños da Brea

La Rioja

Arnedillo (La Rioja) - Arnedillo (Hotel Balneario)

Cervera del Río Alhama (La Rioja) - La Albotea

Región de Murcia

Archena (Murcia) - Archena (Hotel León)

Fortuna (Murcia) - Leana 1 (Hotel España)

Fortuna (Murcia) - Leana 2 (Hoteles Victoria y Balneario)

Comunidad Foral de Navarra

Elgorriaga (Navarra) - Elgorriaga

Fitero (Navarra) - Fitero 1 (Hotel Gustavo A. Bécquer)

Fitero (Navarra) - Fitero 2 (Hotel Virrey Palafox)

País Vasco