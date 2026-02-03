Los objetos imprescindibles que deberías llevar en tu maleta, según una azafata

Marta Egea 03 FEB 2026 - 20:00h.

Desde kits de costura y snacks no perecederos hasta adaptadores universales y artículos de cuidado personal para afrontar cualquier imprevisto durante el viaje

Guía de cruceros de invierno: tranquilos, diferentes y con rutas pensadas para disfrutar, no para correr

Compartir







MadridHacer la maleta puede parecer sencillo, pero para aquellos que se pasan la vida viajando, como el caso de las azafatas, se convierte en todo un arte: no solo hay que pensar en la ropa o los artículos de aseo, sino también en cómo hacer frente a imprevistos, cambios de clima, largos desplazamientos y hasta emergencias menores. Las tripulaciones de cabina llevan años perfeccionando su kit ideal, y muchas de las cosas que consideran imprescindibles pueden ayudar a viajar de manera más cómoda, práctica y segura.

En este artículo, veremos qué objetos recomiendan llevar las azafatas con experiencia, por qué son útiles y cómo pueden transformar la experiencia de viaje, ya sea un vuelo corto de fin de semana o unas vacaciones de varias semanas.

Artículos de bienestar y cuidado personal

Gotas para los ojos y crema de ojos

Uno de los consejos más repetidos por las azafatas es llevar gotas para los ojos y crema hidratante de manos. El aire en los aviones es más seco que en tierra, lo que puede causar irritación ocular y sequedad en la piel. Mantener estos productos a mano puede marcar una gran diferencia en vuelos largos o en destinos de clima seco.

Mallas de compresión

Las azafatas también suelen incluir mallas de compresión en sus maletas, incluso cuando no están volando. Estas medias ayudan a mejorar la circulación en las piernas, algo realmente útil en vuelos de larga distancia o cuando se va a estar mucho tiempo de pie durante viajes turísticos.

Pequeños kits de costura

Aunque pueda parecer extraño, las azafatas suelen llevar varios kits de costura por si se rompe una prenda o necesita un arreglo rápido. Una aguja, hilo y algún botón extra puede salvar un outfit o una situación incómoda antes de una cena o un evento especial.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Alimentos y snacks prácticos

La comida en aeropuertos o a bordo no siempre está disponible en el momento que uno la necesita, o puede que no sea del gusto de cada viajero. Por eso, muchas azafatas recomiendan llevar snacks no perecederos como: chocolatinas, sopas instantáneas o latas o botes de alimentos fáciles de transportar.

Estos alimentos pueden ser un salvavidas durante retrasos, vuelos largos o cambios de horario inesperados. Además, permiten mantener niveles de energía estables sin tener que depender de las opciones que tenga el aeropuerto o el avión.

Elementos esenciales para comodidad y organización

Adaptador de enchufes mundial

Cuando se viaja a distintos países implica tener que enfrentarse a diversos formatos de enchufes y voltajes. Las azafatas aconsejan siempre llevar un adaptador universal para poder cargar dispositivos sin complicaciones sin importar el destino.

Organizadores de ropa y paquetes de compresión

Aunque no siempre se suele mencionar, el uso de organizadores de maletas es un recurso habitual en la tripulación. Estos organizadores ayudan a mantener la ropa ordenada, separar prendas por tipo y aprovechar mucho mejor el espacio.

Un truco que utilizan muchas azafatas es enrollar la ropa en lugar de doblarla de la forma tradicional, ya que permite ahorrar mucho espacio y evitar arrugas.

Objetos útiles para imprevistos

Chaleco reflectante

Más allá de viajes turísticos, las azafatas llevan en su maleta un chaleco reflectante obligatorio por normativa para cuando caminan por zonas de pista o entornos aeroportuarios con tráfico de vehículos. Aunque no sea obligatorio para viajeros, es un recordatorio útil de que un chaleco reflectante puede ser práctico en rutas nocturnas, excursiones rurales o zonas con poca luz.

Botiquín pequeño básico

Una recomendación común de muchos viajeros expertos es incluir un botiquín básico con analgésicos, apósitos o antihistamínicos para reaccionar ante imprevistos leves como dolores, picaduras o algún malestar. Siempre se sugiere llevar estos medicamentos esenciales en la maleta de mano.

Otros objetos muy útiles e imprescindibles

Batería portátil y cargadores

En la era digital, viajar sin batería puede ser un problema serio, ya que, en algunas aerolíneas ya se han pasado a la tarjeta de embarque 100% digital. Llevar una batería externa con suficiente capacidad para recargar teléfonos, auriculares o incluso portátiles es cada vez más importante.

Artículos para hacer más cómodo el viaje

Para hacer más cómodo el viaje, sobre todo en caso de larga distancia, incluir almohadas cervicales, un antifaz para los ojos y tapones para los oídos pueden hacer que el viaje sea perfecto.

Documentación y esenciales

Por supuesto, una de las cosas más importantes y que, curiosamente, es lo que más se suele olvidar es la documentación y los elementos esenciales antes de cerrar la maleta:

Pasaporte o DNI

Tarjetas de crédito y efectivo

Tarjetas de seguro de viaje

Antes de hacer la maleta, se recomienda hacer una checklist con todo lo necesario para que no se olvide nada dependiendo del destino y la duración del viaje. Hacerlo también ayuda a reducir el estrés y evitar olvidos de última hora.