Alberto Rosa 30 NOV 2025 - 18:20h.

Iberia ha mostrado en un vídeo de TikTok el "cuarto secreto" en el que descansa la tripulación de cabina de pasajeros durante los vuelos largos

Un piloto de aviones resuelve las principales dudas que se plantean los pasajeros: "Existen muchos tópicos"

Compartir







Volar es siempre agotador, tanto para los pasajeros como para los pilotos y miembros de la tripulación de cabina de pasajeros, los azafatos. Esta última es una profesión que despierta curiosidad entre los usuarios. Así, del mismo modo que una azafata argentina desvelaba hace unas semanas cómo es su trabajo y cuál es su sueldo, la aerolínea Iberia ha revelado cómo es el lugar donde duerme el personal TCP durante en vuelos largos.

En un vídeo difundido en el perfil de TikTok de la aerolínea española, se puede ver cómo los auxiliares de vuelo cuentan con un cuarto secreto en el que poder descansar en los trayectos más largos. “¿A qué no sabes dónde descansa la tripulación de cabina en un vuelo largo?”, se puede leer al comienzo del vídeo mientras una azafata camina por el pasillo del avión. La trabajadora sube a una especie de compartimento en el que hay dos camas tipo cápsula y con una cortina.

Y, aunque el espacio se ve muy pequeño y los colchones no muy cómodos, permite a los trabajadores poder dormir en estos trayectos largos. Estos compartimentos de descanso, también conocidos como 'crew rest', están especialmente diseñados para que la tripulación pueda desconectar durante los cambios de turno. Aunque su tamaño es reducido, cuentan con iluminación regulable, mantas, cinturones de seguridad y sistemas de ventilación propios, elementos indispensables para garantizar que el descanso sea seguro y relativamente confortable.

PUEDE INTERESARTE Las azafatas de vuelo denuncian a España frente a Bruselas por discriminación laboral

Además, en vuelos de muy larga duración, la organización del descanso se realiza siguiendo un estricto protocolo. Los jefes de cabina establecen turnos coordinados para asegurar que siempre haya suficiente personal atendiendo a los pasajeros mientras otros pueden relajarse. Este sistema permite que los TCP se mantengan alerta y en condiciones óptimas para responder ante cualquier emergencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Estos espacios suelen pasar desapercibidos para los viajeros, ya que están ubicados en zonas reservadas y señalizadas únicamente para la tripulación. En algunos modelos de avión, como los de fuselaje ancho, los compartimentos están situados en la parte superior del avión, mientras que en otros pueden encontrarse en la zona trasera, perfectamente camuflados tras una puerta que para el público resulta totalmente anónima.

El vídeo se suma a una tendencia creciente de aerolíneas y trabajadores del sector que utilizan las redes sociales para mostrar el detrás de cámaras del día a día en los aviones, acercando su labor al público y derribando mitos sobre la vida en el aire.