Los 25 mejores destinos del mundo para visitar en 2026, según 'National Geographic’

Marta Egea 16 FEB 2026 - 08:00h.

En esta lista se combinan grandes iconos y lugares menos conocidos, invitando a conocer nuevas culturas, paisajes y experiencias

12 pueblos fronterizos de Portugal para disfrutar de una escapada gastronómica, según National Geographic

MadridViajar ya no es simplemente cambiar de lugar, es entender el mundo desde diferentes perspectivas: naturaleza, cultura, sostenibilidad, identidad local y experiencias transformadoras. Desde este punto de vista, National Geographic ha publicado su lista Best of the World 2026, una selección de 25 destinos que destacan no solo por su belleza, sino por su capacidad para contar historias, preservar ecosistemas y ofrecer al viajero una experiencia más consciente y enriquecedora.

La lista combina grandes iconos con regiones menos exploradas, ciudades vibrantes con parques naturales remotos, y destinos clásicos reinterpretados desde una mirada más contemporánea.

Corea del Sur

Corea del Sur vive un momento de proyección internacional único. Más allá de Seúl, el país ofrece templos budistas, rutas de montaña, costa salvaje y una gastronomía que está muy ligada a la fermentación y al producto local. Desde National Geographic destacan su capacidad para combinar innovación tecnológica y respeto por la tradición.

Manila, Filipinas

Puerta de entrada a uno de los archipiélagos más biodiversos del planeta, Manila es una ciudad muy intensa, caótica y culturalmente riquísima. Su legado colonial, sus barrios históricos y su escena artística emergente la convierten en un punto clave para descubrir Filipinas.

Pekín, China

La capital china sigue reinventándose sin perder su esencia milenaria. Su Eje Central, una franja de casi ocho kilómetros de edificios y jardines imperiales y ceremoniales ha sido recientemente incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, a la vez que un nuevo autobús facilita el recorrido por sus grandes hitos. Por otro lado, la majestuosa Gran Muralla se ha convertido en la nueva protagonista de la vida nocturna de la ciudad.

Prefectura de Yamagata, Japón

Menos conocida que Tokio o Kioto, Yamagata representa la parte más rural con momentos de tranquilidad que difieren de la capital nipona. Las pistas de esquí y los baños de montaña del monte Zao, el balneario de aguas termales de Ginzan Onsen y el templo de Yamadera. En uno de los picos menos visitados, el monte Gassan, es tan grande la cantidad de nieve que la temporada puede durar hasta principios de verano.

Jiva, Uzbekistán

Jiva es una joya de la Ruta de la Seda. Sus murallas, minaretes y madrazas convierten su casco histórico en un auténtico museo al aire libre que nos lleva a la Asia medieval. Además, gracias al servicio de trenes de alta velocidad se reducirá casi a la mitad el tiempo de viajes desde Tashkent, la capital. En la fortaleza de Itchan Kala, Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1990, se pueden admirar monumentos revestidos de azulejos geométricos, una mezquita con pilares de madera y fastuosos palacios.

Guimarães, Portugal

Es considerada la cuna de Portugal, una demostración de cómo la villa medieval puede transformarse en una urbe urbana sin perder su esencia. Su castillo es uno de los mejor conservados de todo el país, mientras que el Palacio de los Duques de Braganza sorprende con sus chimeneas de ladrillo rojo y su simetría fortificada. La iglesia de Nuestra Señora de Oliveira, es considerada el germen de Guimarães, ya que en el siglo X fue un monasterio que atrajo a la población.

País Vasco, España

En 2026, tendrá lugar un eclipse solar que podrá ser visto desde amplias zonas del País Vasco. No obstante, más allá del eclipse, el Casco Viejo bilbaíno ofrece un sinfín de atractivos: la catedral gótica de Santiago, la Plaza Nueva o sus callejuelas llenas de pintxos. Por otro lado, en Vitoria-Gasteiz se alzan cuatro palacios renacentistas como el de Bendaña o la Catedral de Santa María que sirvió de inspiración a Ken Follet para escribir la segunda parte de Los pilares de la Tierra. No hay que olvidar San Sebastián con su bahía de la Concha, su paseo marítimo y su arenal.

Dolomitas, Italia

Tanto Milán como la estación de esquí de Cortina d’Ampezzo serán el centro de todas las miradas durante 2026 con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno. Los Dolomitas son célebres por su relieve escultórico y las vistas desde sus puntos más altos son tan impresionantes como sus descensos.

Hull, Inglaterra

Esta ciudad portuaria fue uno de los puertos balleneros más activos del mundo hasta que entró en declive. En esta última década, la ciudad ha experimentado una notable revitalización. Los antiguos almacenes se han convertido en bares, restaurantes y galerías de arte independientes. El verano de 2026, será el momento ideal para descubrir el encanto de esta ciudad.

Oulu, Finlandia

Se encuentra a tan solo 100 kilómetros al sur del círculo polar, situada entre bosque y mar, es un baluarte del patrimonio finlandés. En verano, se puede recorrer en kayak las islas cercanas, pasear entre frondosos bosques o relajarse en el mercado de la plaza de Kauppatori.

Parque Nacional de Akagera, Ruanda

Es un ejemplo de conservación exitosa en África, ya que ha recuperado su fauna emblemática aumentando el número de leones, cebras, leopardos, jirafas, elefantes y más de 500 especies de aves. Además, apuesta por un turismo responsable que beneficia a las comunidades locales con safaris sin aglomeraciones.

Rabat, Marruecos

Es una combinación de historia islámica, herencia colonial y una ciudad contemporánea en expansión. Se trata de una capital elegante y tranquila con mucho que ver como su Teatro Real o la Torre Mohammed VI, ambos iconos fotográficos.

Río de Janeiro, Brasil

Más allá de sus playas y de su famosísimo Carnaval, Río de Janeiro es un ejemplo de convivencia entre naturaleza extrema y vida urbana. Un lugar donde montañas, selva y océano convergen en una ciudad vibrante. Este 2026 será cuando su Museo Nacional resurgirá de sus cenizas tras el incendio que lo arrasó en 2018, y reabrirá sus puertas.

Costa de Oaxaca, México

La ciudad de Oaxaca se ha convertido en un destino turístico por su arte urbano, mientras que su costa, conocida como Costa Chica, ha permanecido como un destino más tranquilo y menos transitado que otras de las playas del país. A comienzos de año, Puerto Escondido será una de las 14 Reservas Mundiales de Surf.

Badlands de Dakota del Norte, EE.UU.

Representan uno de los paisajes más sobrecogedores y menos conocidos de Estados Unidos. Este territorio forma parte del Parque Nacional Theodore Roosevelt, un espacio fundamental para la conservación de la fauna de las Grandes Llanuras, donde es posible observar bisontes, caballos salvajes, ciervos y una gran diversidad de aves.

Costa del Mar Negro, Turquía

Es menos conocida que el Mediterráneo turco, la costa del Mar Negro ofrece paisajes verdes, montañosos y muy auténticos. Su turismo todavía poco masificado, su gastronomía local, pueblos tradicionales hacen que sea un destino ideal para viajeros que quieran descubrir una Turquía diferente.

Fiji

Fiji es una representación del paraíso del Pacífico desde una mirada más actual con playas, arrecifes y cultura local, pero también proyectos de turismo comunitario y protección marina. Se trata de un lujo más sostenible y conectado a la tradición.

Maui, Hawái

En Maui se pueden encontrar volcanes, playas y selva tropical con una fuerte identidad polinesia. Es importante viajar a Maui con respeto, apoyando iniciativas locales y protegiendo los ecosistemas que hacen especial a la isla.

Pittsburgh, EE.UU.

Esta ciudad es un ejemplo de transformación postindustrial. Ha pasado de ser la ciudad del acero a convertirse en un centro cultural, universitario y tecnológico, con varios museos de referencia y barrios creativos.

Quebec, Canadá

Quebec combina herencia europea y paisaje norteamericano. Es un destino atractivo durante todo el año gracias a su vida cultural, gastronomía invernal y festivales.

Ruta 66 en Oklahoma, EE.UU.

La Ruta 66 es el símbolo del viaje por sí misma, pero en Oklahoma, se conservan algunos de los tramos más auténticos, con moteles históricos, museos y paisajes abiertos que evocan esa cultura popular estadounidense.

Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, Australia

Este es uno de los lugares más simbólicos del planeta. Tiene un gran valor espiritual para los pueblos aborígenes y es esencial saber que hay que visitarlo desde el respeto tanto ambiental como cultural.

Vancouver, Canadá

Durante los próximos meses de junio y julio, Vancouver será la ciudad que acogerá siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Además, Vancouver invita a descubrir su lado más salvaje en sus parques y en la bahía donde se pueden avistar orcas y ballenas jorobadas.

Dominica

Es conocida como “la isla de la naturaleza” con selvas, cascadas, volcanes y arrecifes que la convierten en un referente del ecoturismo en el Caribe. En la isla hay un gran compromiso con la sostenibilidad y una apuesta por experiencias activas y respetuosas con el entorno.

Medellín, Colombia

La ciudad ha experimentado una transformación radical, consolidándose como uno de los destinos artísticos más vibrantes y diversos de Colombia. Todo este arte se concentra en el barrio de la Comuna 13, con espectáculos de danza, murales coloridos, recorridos de arte urbano y una energía vital.